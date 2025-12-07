Καϊράτ – Ολυμπιακός με 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν*, με δύο απαντήσεις στο Master της Stoiximan!

Θα βρεθεί ο τυχερός ή η τυχερή που θα κάνει το απόλυτο για τα 10.000€; Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο παγωμένο Καζακστάν, η Αστάνα φιλοξενεί αγώνα Champions League στι 17:30 (!!!) ώρα Ελλάδας και φυσικά αυτός, έρχεται με Master στη Stoiximan. Απαντάς εντελώς δωρεάν* και διεκδικείς έως και 10.000€ σε μετρητά.

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Καϊράτ – Ολυμπιακός!

Η πολυπόθητη φετινή νίκη, ίσως είναι ώρα να εμφανιστεί. Μετά την Πάφο, τα ευρωπαϊκά μεγαθήρια, και την Αϊντχόφεν, η εξωτική Καϊράτ των Καζάχων της Αστάνα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στα βάθη της…Ασίας.

Με σέντρα στις 17:30 το απόγευμα, καλείσαι να δεις ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ και πόσο θα έρθει το σκορ στην κανονική διάρκεια.

Το Master της αναμέτρησης, έχει έτοιμα 10.000€. Αυτά, είτε θα πάνε αυτούσια σε ένα μέλος, είτε θα μοιραστούν σε περισσότερα. Αν π.χ δύο άτομα απαντήσουν σωστά, θα πάρουν από 5.000€ σε μετρητά. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν*

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Καϊράτ – Ολυμπιακός!

Τα ερωτήματα θα διατυπώνονται ακριβώς, ως εξής: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα (στην κανονική διάρκεια)” και Ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο γκολ στον αγώνα” και διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις