Καϊράτ – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα και τα πιο «Ενισχυμένα» Bet Builders στο Champions League

Για τον Ολυμπιακό το σημερινό ραντεβού (17:30) στο παγωμένο, αλλά… σκεπαστό «Αστάνα Αρένα» αποτελεί την τελευταία μεγάλη ευκαιρία. Με δύο βαθμούς σε πέντε αγώνες και κανένα τρίποντο έως τώρα, ο Ολυμπιακός ξέρει πως αν δεν φύγει με νίκη από τη μάχη με την Καϊράτ, τα δύο επόμενα ματς θα αποκτήσουν περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα. Αν, όμως, τα καταφέρει, όλα αλλάζουν: το momentum γυρίζει, η πίστη επιστρέφει και η πρόκριση στις 24 ομάδες μπαίνει ξανά στο τραπέζι.

Η εικόνα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ είναι ενθαρρυντική. Τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια, καθαρό πλάνο, ένταση και παίκτες που δείχνουν ξανά «γεμάτοι». Το 4-3 από τη Ρεάλ μπορεί να επέφερε ήττα, αλλά αποκάλυψε έναν Ολυμπιακό που μπορεί να δημιουργήσει μπελάδες σε οποιαδήποτε άμυνα. Το 3-0 επί του ΟΦΗ έδειξε επίσης μια ομάδα φρέσκια, με διάθεση και λύσεις. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε ένα σκληρό περιβάλλον όπως αυτό του Καζακστάν.

Η Κάιρατ, από την άλλη, έχει γίνει… σκληρό καρύδι. Παρά τις τρεις ήττες, όλες ήρθαν στο όριο και βγάζει μαχητική εικόνα. Κλείνει τους χώρους, τρέχει, παλεύει, αλλά δεν έχει την απαιτούμενη ποιότητα για το κάτι παραπάνω. Το ότι αναγκάζεται να παίξει στην Αστάνα, σε ουδέτερο γήπεδο, αλλά σε συνθήκες πολύ πιο οικείες σε σχέση με τον Ολυμπιακό, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Αν η ελληνική ομάδα καταφέρει να επιβάλει το δικό της τέμπο και να βρει κινήσεις από τον Ελ Κααμπί, το ματς ανοίγει. Αν παρασυρθεί στο στατικό παιχνίδι των γηπεδούχων, η βραδιά δυσκολεύει αισθητά.

Η Λίβερπουλ ταξιδεύει στο Μιλάνο μέσα σε κλίμα πλήρους αναταραχής: συνεχείς γκέλες, απογοητευτικές εμφανίσεις, αλλά και οι δηλώσεις-διαμάχη Σαλάχ–Σλοτ που έχουν ανοίξει εσωτερικό μέτωπο. Με 9 βαθμούς και ασταθή εικόνα, οι «Reds» βρίσκονται χαμηλά στη league phase και δεν δείχνουν ότι υπάρχει φέτος πρόβλημα στο να διαχειριστεί βραδιές υψηλής πίεσης.

Απέναντί της, η Ίντερ εμφανίζεται όπως… πέρσι: στιβαρή, με 12 βαθμούς, μία μόλις ήττα και τρομερή εικόνα στο «Σαν Σίρο», όπου έχει 10 νίκες στα 11 πιο πρόσφατα ματς Champions League. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες παραμένει ο απόλυτος ηγέτης, η μεσαία γραμμή ελέγχει τα πάντα και ο Κίβου φτιάχνει μια ομάδα που ξέρει να «σβήνει» τον αντίπαλο με ταχύτητα και ένταση.

Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νου» σε ευρωπαϊκή βραδιά μετά από τρία χρόνια και η πίεση είναι τεράστια. Με μόλις 7 βαθμούς, βρίσκεται εκτός 24άδας και χρειάζεται άμεσα αντίδραση. Η πρόσφατη φόρμα (τρία συνεχόμενα τρίποντα, 11 γκολ ενεργητικό) δείχνει ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει. Ο Γιαμάλ και ο Φεράν Τόρες σηκώνουν μεγάλο βάρος στην επίθεση, ενώ ο Φλικ ψάχνει σταθερότητα στην άμυνα. Η Άιντραχτ, αντίθετα, πηγαίνει «πληγωμένη»: 6-0 από τη Λειψία, 13 γκολ παθητικό σε τέσσερα ματς και κάκιστη ευρωπαϊκή εικόνα φέτος. Το 2022 είχε γράψει ιστορία απέναντι στην Μπάρτσα με πρόκριση στο Europa League, αλλά η τωρινή της κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.

