Ίντερ – Πίζα με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (23/1)

Η Ίντερ υποδέχεται την Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Η γηπεδούχος ψάχνει να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο, ενώ η Πίζα μάχεται για την παραμονή της.

Έπειτα από 21 αγωνιστικές, η Ίντερ έχει ρεκόρ 16-1-4 με 44-17 γκολ (8-1-2, 27-8 γκολ εντός έδρας). Βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, επιδεικνύοντας την παραγωγικότερη επίθεση του πρωταθλήματος, 44 γκολ σε 21 ματς. Οι νερατζούρι είναι αήττητοι στο πρωτάθλημα Ιταλίας εδώ και 9 αγωνιστικές (8 νίκες). Μετρούν 12 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες με αντίπαλο την Πίζα (40-20 γκολ).

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου θα επιδιώξει να ανακτήσει γρήγορα τις δυνάμεις της έπειτα από την αναμέτρηση με την Άρσεναλ για το Champions League, όπου ηττήθηκε με 3-1 εντός έδρας. Ήταν η τρίτη ήττα της στη League Phase. Στο ματς που έρχεται την προσεχή Τετάρτη στο Ντόρτμουντ θα προσπαθήσει για το θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, αποφεύγοντας τα πλέι οφ, τα οποία έχει εξασφαλίσει. Στόχος της τώρα είναι να πάρει ακόμη μια νίκη στη Serie A που θα την οδηγήσει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Η Πίζα, από την άλλη, έχει απολογισμό 1-11-9 με 16-31 γκολ (0-7-3, 14-20 γκολ εκτός έδρας). Ναι μεν στις τελευταίες αγωνιστικές έχει δείξει σημάδια βελτίωσης, αλλά παραμένει χωρίς νίκη εδώ και δέκα συνεχόμενα παιχνίδια στο Καμπιονάτο. Την περασμένη αγωνιστική βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 83’ του εντός έδρας αγώνα με την Αταλάντα, όμως ισοφάρισε στο 87’ με τον Νιγηριανό επιθετικό Ντουροσίνμι (1-1), ο οποίος ήρθε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο από τη Βικτόρια Πλζεν. Ο 23χρονος είχε περάσει ως αλλαγή στο 68’. Η Πίζα έχει τις λιγότερες νίκες στο πρωτάθλημα, μόλις μία σε 21 παιχνίδια, αλλά και τις περισσότερες ισοπαλίες, 11.

Στο Ίντερ – Πίζα οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στους νερατζούρι για να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Ο άσος της Ίντερ προσφέρεται στο 1.16** και το διπλό της Πίζα εκτοξεύεται στο 17.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Το χάντικαπ Ίντερ -2 βρίσκεται στο 2.45**, ενώ το χάντικαπ +2 της Πίζας ανεβαίνει στο 2.52**. Το να επικρατήσει η Ίντερ και στα δύο ημίχρονα και παράλληλα να σημειωθούν Over 2,5 γκολ στο παιχνίδι δίνεται στο 2.25**.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα, συγκεντρωμένες όλες σε μια σελίδα. Στο παιχνίδι στο «Giuseppe Meazza», το να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα η Ίντερ πηγαίνει στο 2.30** από 2.10, ενώ ο τριπλός συνδυασμός νίκη Ίντερ, L. Martinez να σκοράρει και Over 9.5 κόρνερ ανεβαίνει στο 3.80** από 3.46 με την Ενισχυμένη Απόδοση.

Επιπλέον, στην πλατφόρμα της Betsson υπάρχει ένα συγκλονιστικό εργαλείο, το περίφημο Auto Cash Out, που σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμεί. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Μία δυνατότητα που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ