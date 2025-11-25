Ημέρα Ολυμπιακού με Golden Boost + 0% γκανιότα κόντρα σε Ρεάλ M. και Ερυθρό Αστέρα στην Elabet (26/11)

Απόψε το πρόγραμμα γράφει… μόνο Ολυμπιακός. Οι «Ερυθρόλευκοι» μπαίνουν σε μία από τις πιο «γεμάτες» βραδιές της σεζόν, με διπλό μέτωπο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ: στις 20:30 στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για τη EuroLeague και στις 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» το σούπερ ευρωπαϊκό ραντεβού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. 3,5 ώρες καθαρής έντασης και η Elabet «ντύνει» τη βραδιά δημιουργώντας τις πιο δυνατές αποδόσεις!

Δείτε στην Elabet το Golden Boost στο Ολυμπιακός – Ρεάλ και 0% γκανιότα και για τις δύο αναμετρήσεις!

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ στο 3.10: Να σκοράρουν και οι δύο & Over 3.5

Το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει χαρακτήρα τελικού. Με μόλις δύο βαθμούς, ο Ολυμπιακός χρειάζεται νίκη για να παραμείνει ζωντανός, γνωρίζοντας ότι οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα τον αφήνει οριστικά εκτός. Η Ρεάλ ήρθε στην Αθήνα σε περίεργη φάση. Παρότι οδηγεί τη La Liga, οι σχέσεις του Τσάμπι Αλόνσο με βασικούς παίκτες μοιάζουν τεταμένες, ενώ το 2-2 με την Έλτσε προκάλεσε αποδοκιμασίες. Το σημαντικότερο όμως βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο: Κουρτουά, Μιλιτάο, Καρβαχάλ και Χούισεν μένουν εκτός, ενώ Ρούντιγκερ και Τσουαμενί κρίνονται οριακοί. Σε ένα ματς όπου ο Ολυμπιακός θα ρισκάρει από νωρίς και η Ρεάλ δύσκολα θα παίξει συντηρητικά, το σενάριο ενός αγώνα με φάσεις και υψηλό σκορ μοιάζει απολύτως ρεαλιστικό. Και στο Φάληρο η «Βασίλισσα» δεν έχει ποτέ νικήσει, με απολογισμό μία ήττα και τρεις ισοπαλίες.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Over 165.5 πόντοι – Over 14.5 Ντόρσεϊ – Over 14.5 Νουόρα

Στο Βελιγράδι, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας συναντιούνται έχοντας το ίδιο ρεκόρ (8-4) και στόχο να παραμείνουν σε φάση κορυφής της EuroLeague. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα έδειξαν ξανά την ποιότητά τους απέναντι στην Παρί, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ διανύει περίοδο αναγέννησης, με 17.9 πόντους μέσο όρο. Ο Ερυθρός Αστέρας ενισχύεται με τις επιστροφές Μονέκε και Νουόρα, του πρώτου και του δεύτερου σκόρερ του δηλαδή. Παρότι έχει ποιότητα, παραμένει ασυνεπής μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού, με πρόσφατες εναλλαγές νίκης και ήττας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.80: Κέιν Anytime Σκόρερ

Ο Χάρι Κέιν επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο «Έμιρεϊτς» (πέρσι σκόραρε στο 2-2), αυτή τη φορά στο πιο «βαρύ» ματς μέχρι τώρα στη League Phase. Ο αρχισκόρερ της Μπάγερν βρίσκεται σε εξωφρενική κατάσταση (29 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις), με πέντε στο Champions League και χρόνια παράδοση απέναντι στην Άρσεναλ. Οι «Κανονιέρηδες» πάντως είναι αψεγάδιαστοι: 11-0 γκολ, 4/4 νίκες, 15 συνεχόμενες εντός έδρας επιτυχίες στη φάση των ομίλων/league phase. Η Μπάγερν από την άλλη παραμένει αήττητη παντού, σκοράρει με κάθε τρόπο και κουβαλά δύο μεγάλα αποτελέσματα (2-1 την Παρί, 6-2 τη Φράιμπουργκ). Η προϊστορία τους τα λέει όλα: οι Βαυαροί έχουν 4 νίκες στα τελευταία 5 μεταξύ τους και ο Κέιν είχε σκοράρει πέρσι στο ίδιο γήπεδο. Σε βραδιά όπου και οι δύο παίζουν για το τέλειο 5/5, το ματς ξεπερνά τα όρια ενός απλού ευρωπαϊκού ραντεβού.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις της ημέρας σε Champions League & EuroLeague, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ