Η winmasters «καρφώνει» στα παρκέ της Euroleague με τις κορυφαίες αποδόσεις!

Άλλη μία «διαβολοβδομάδα» της Euroleague φτάνει στο τέλος της. Και μπορεί να μην κάνουμε σαν ελληνικό μπάσκετ το 4/4 λόγω της ήττας του Ολυμπιακού από τη Μονακό την Τετάρτη (87-92 εντός έδρας), αλλά υπάρχει η πιθανότητα για 2/2 απόψε.

Πέρα όμως από τις δοκιμασίες των «Ελλήνων», υπάρχουν ακόμη δύο παιχνίδια, σε Βελιγράδι και Βιτόρια που προσελκύουν το στοιχηματικό ενδιαφέρον. Και η winmasters δηλώνει και πάλι παρούσα, προσφέροντάς σου τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς!

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Αρχής γενομένης από τις 20:00 στο Πριγκιπάτο, η Μονακό υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Όποια από τις δύο επικρατήσει θα κάνει το απόλυτο στη «διαβολοβδομάδα» (99-85 ο Παναθηναϊκός τη Μακάμπι και 92-87 η Μονακό τον Ολυμπιακό στα πρώτα ματς), με τους Μονεγάσκους να έχουν σαφές προβάδισμα στις αποδόσεις της winmasters. Στο 1.68 ο άσος των Γάλλων, στο 2.22 το διπλό του «τριφυλλιού».

Κάτι παραπάνω από μία ώρα αργότερα (21:15), ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, με στόχο το 1/2. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δύσκολο έργο απέναντι στους πρωτοπόρους, αλλά στη winmasters είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη. Στο χαμηλό 1.45 είναι ο άσος των Πειραιωτών, στο υψηλό 2.83 το διπλό των Ισραηλινών.

Euroleague Challenge με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις* από τη winmasters!

25 Δώρα* σε αγώνες της Ευρωλίγκα

Περνώντας και στα μη ελληνικά, στο Βελιγράδι η Παρτιζάν κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα (21:30) στο πιο αμφίρροπο ματσάρισμα της βραδιάς. Κάτι τέτοιο αποτυπώνεται και στις αποδόσεις της winmasters, με τον άσο να είναι στο 1.86 και το διπλό στο 1.97.

Την ίδια ώρα, η Αναντολού Εφές θα επιχειρήσει να φύγει νικήτρια από τη Βιτόρια, εκεί όπου αντιμετωπίζει την ουραγό της βαθμολογίας Μπασκόνια. Το πάνω χέρι οι Τούρκοι στο 1.67, στο 2.24 συναντάμε τη νίκη των Βάσκων.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Η winmasters σου προσφέρει καθημερινά δώρα* στο νέο Mega Offers*

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις