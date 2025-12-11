Η winmasters «καρφώνει» με τις καλύτερες προσφορές* και αποδόσεις στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός!

Η 15η αγωνιστική της Euroleague επιφυλάσσει στον Ολυμπιακό μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Οι Πειραιώτες καλούνται να αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (12/12, 21:30), με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Την «ερυθρόλευκη» προσπάθεια θα συνοδεύει για άλλη μία φορά η winmasters , η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις και τα κορυφαία δώρα* στην αναμέτρηση της καταλανικής πρωτεύουσας.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters

Η σημασία του αγώνα είναι κομβική, αφού η διαφορά των δύο ομάδων στη βαθμολογία είναι μηδαμινή. Στην έκτη θέση οι «μπλαουγκράνα» με 9-5, στην έβδομη (με ένα παιχνίδι λιγότερο) ο Ολυμπιακός στο 8-5.

Με βάση τις αποδόσεις της winmasters, η Μπαρτσελόνα έχει ελαφρώς τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Στο 1.88 ο άσος της, με το διπλό της ελληνικής ομάδας να ανέρχεται στο 1.96.

Sports Calendar Christmas edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Το δικό τους ενδιαφέρον, επίσης, έχουν οι αποδόσεις των πόντων, λαμβάνοντας υπόψιν και τα στατιστικά της κάθε ομάδας. Συγκεκριμένα, η «Μπάρτσα» σημειώνει 85,6 πόντους μέσο όρο στη Euroleague, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να ανεβάζουν το νούμερο αυτό στο 86,4.

Το line της winmasters τοποθετείται στο 166,5, με το Over και το Under να έχουν ακριβώς την ίδια τιμή, 1.90. Τέλος, για όσους θέλουν να μπλέξουν με χάντικαπ, το -2 των Καταλανών δίνεται στο 2.02, ενώ το +2 των Πειραιωτών το συναντάμε στο 1.78.

1300 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό XMAS1300.

Δωρεάν* προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Aποκλειστικά στην winmasters τα νέο Sports Drops* που ανεβάζουν το επίπεδο.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις