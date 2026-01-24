Η winmasters έχει τις καλύτερες αποδόσεις για την ντερμπάρα Ρόμα – Μίλαν!

Μπορεί να μην είναι το πιο παραδοσιακό ζευγάρι, μπορεί να μην πρόκειται για δύο ομάδες που έχουν… μένος μεταξύ τους, όμως αυτό δεν σημαίνει πως τούτο το Ρόμα – Μίλαν δεν είναι ντερμπάρα. Πρόκειται, άλλωστε, για μια μονομαχία πολύ κρίσιμη στην οικονομία του Scudetto.

Τζαλορόσι και Ροσονέρι χωρίζονται από μόλις τέσσερις βαθμούς και η winmasters έχει τις πιο μοναδικές αποδόσεις για το παιχνίδι.

Ρόμα και Μίλαν προέρχονται από θετικά αποτελέσματα και θέλουν να συνεχίσουν καθ’αυτόν τον τρόπο, αναζητώντας μια μεγάλη νίκη στην κούρσα για το πρωτάθλημα. Σε ρόλο φαβορί βρίσκεται η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, στο 2.73, ενώ το “διπλό” των Μιλανέζων το βρίσκουμε στο 3.05. Στο 2.95 προσφέρεται η ισοπαλία.

Όσον αφορά στις αποδόσεις των γκολ, το Under 2,5 έχει σαφές προβάδισμα, με 1.70, έναντι του Over, το οποίο προσφέρεται στο 2.19.

Τα συνδυαστικά και ειδικά στοιχήματα, πάντως, έχουν πάντα το δικό τους ενδιαφέρον και ακόμα περισσότερο σε ντέρμπι. Για παράδειγμα, η διπλή ευκαιρία 1Χ σε συνδυασμό με G/G συναντάται στο 2.55.

Ο Ραφαέλ Λεάο κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν για τη Μίλαν, δηλώνει “παρών” στα κρίσιμα και το anytime τέρμα του το βρίσκουμε στο 3.15.

