ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η winmasters έχει τις καλύτερες αποδόσεις για την ντερμπάρα Ρόμα – Μίλαν!

Μπορεί να μην είναι το πιο παραδοσιακό ζευγάρι, μπορεί να μην πρόκειται για δύο ομάδες που έχουν… μένος μεταξύ τους, όμως αυτό δεν σημαίνει πως τούτο το Ρόμα – Μίλαν δεν είναι ντερμπάρα. Πρόκειται, άλλωστε, για μια μονομαχία πολύ κρίσιμη στην οικονομία του Scudetto.

Τζαλορόσι και Ροσονέρι χωρίζονται από μόλις τέσσερις βαθμούς και η winmasters έχει τις πιο μοναδικές αποδόσεις για το παιχνίδι.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Ρόμα και Μίλαν προέρχονται από θετικά αποτελέσματα και θέλουν να συνεχίσουν καθ’αυτόν τον τρόπο, αναζητώντας μια μεγάλη νίκη στην κούρσα για το πρωτάθλημα. Σε ρόλο φαβορί βρίσκεται η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, στο 2.73, ενώ το “διπλό” των Μιλανέζων το βρίσκουμε στο 3.05. Στο 2.95 προσφέρεται η ισοπαλία.

Όσον αφορά στις αποδόσεις των γκολ, το Under 2,5 έχει σαφές προβάδισμα, με 1.70, έναντι του Over, το οποίο προσφέρεται στο 2.19.

 Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Τα συνδυαστικά και ειδικά στοιχήματα, πάντως, έχουν πάντα το δικό τους ενδιαφέρον και ακόμα περισσότερο σε ντέρμπι. Για παράδειγμα, η διπλή ευκαιρία 1Χ σε συνδυασμό με G/G συναντάται στο 2.55.

Ο Ραφαέλ Λεάο κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν για τη Μίλαν, δηλώνει “παρών” στα κρίσιμα και το anytime τέρμα του το βρίσκουμε στο 3.15.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα