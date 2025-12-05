ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η winmasters εκτοξεύει τις αποδόσεις στα κορυφαία παιχνίδια του Σαββάτου! (06/12)

Είναι πολύ όμορφα αυτά τα Σάββατα. Αυτά που καθηλώνεσαι μπροστά σε μία τηλεόραση, βλέποντας ποδόσφαιρο (ή αν είσαι τυχερός, παρίστασαι σε κάποιο γήπεδο).

Ακόμα καλύτερα, όμως, γίνονται αν έχεις την κατάλληλη παρέα. Καλοί οι φίλοι, εννοείται, ωστόσο το στοίχημα έχει τη δική του «νοστιμιά». Και συνώνυμο αυτού, δεν είναι άλλο, από τη winmasters, η οποία ξέρει να σε κάνει «βασιλιά»!

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Όπως και κάθε φορά, έτσι και τώρα, η κορυφαία στοιχηματική εταιρία στην Ελλάδα είναι εδώ, για να απογειώσει το παιχνίδι σου. Πώς; Προσφέροντάς σου τις καλύτερες αποδόσεις και ανεπανάληπτα δώρα στις αναμετρήσεις του Σαββάτου.

Για τους λάτρεις της Super League, στις 17:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, για το φινάλε του πρώτου γύρου. Κάτι παραπάνω από σαφής ο φαβοριτισμός των «ερυθρολεύκων», με τον άσο του 1.11 να τα λέει όλα. Ξεφεύγουν οι τιμές της ισοπαλίας και του διπλού, με 11.00 και 19.00 αντίστοιχα.

 Sports Calendar Christmas edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Λίγο πιο πριν (14:30), στην Premier League, η πρωτοπόρος Άρσεναλ έχει εξαιρετικά απαιτητική αποστολή στην έδρα της Άστον Βίλα. Ναι μεν οι «κανονιέρηδες» έχουν το πάνω χέρι στη winmasters (1.91), αλλά το 3.60 του «Χ» και το 4.30 του άσου, μόνο απαρατήρητα δεν μπορούν να περάσουν.

Αργά το απόγευμα, στις 19:30, άλλη μία πρωτοπόρος, αυτή της La Liga, θέλει να διατηρήσει τη θέση της. Η Μπαρτσελόνα καλείται να περάσει νικηφόρα από την Ανδαλουσία και τη Ρεάλ Μπέτις. Είναι φαβορί για να το κάνει, συγκεκριμένα στο 1.74, όμως το 4.60 στην ισοπαλία και, κυρίως, το 4.20 στον άσο, μαρτυρούν πως το έργο της δεν θα είναι επουδενί εύκολο.

1300 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό XMAS1300

Δωρεάν* προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας με όλα τα έξοδα πληρωμένα

Aποκλειστικά στην winmasters τα νεα Sports Drops* που ανεβάζουν το επίπεδο

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

