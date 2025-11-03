Η την πρώτη νίκη στους ομίλους σε απίστευτη ενισχυμένη απόδοση στη Novibet!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (22:00) για την πρώτη νίκη στη League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έπειτα από τρεις στροφές στον όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έχει μαζέψει έναν βαθμό, με το 0-0 με την Πάφο στο Φάληρο, ενώ ακολούθησαν οι ήττες σε Λονδίνο (2-0 από την Άρσεναλ) και Βαρκελώνη (6-1 από την Μπαρτσελόνα) σε δύο αναμετρήσεις όπου η εικόνα των Πειραιωτών ήταν πολύ ανταγωνιστική, αλλά δεν συνοδεύτηκε και από θετικό αποτέλεσμα.

Πλέον ο αγώνας με τους πρωταθλητές Ολλανδίας έχει αποκτήσει καθοριστικό χαρακτήρα καθώς ο Ολυμπιακός εφόσον θέλει να διατηρήσει βάσιμες ελπίδες εισόδου στις θέσεις που οδηγούν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης ψάχνει «τρίποντο», αρκεί να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2021 όταν είχε νικήσει με 4-2 την Αϊντχόφεν στο αντίστοιχο παιχνίδι για τα Playoffs του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάνε ανεβασμένοι σε αυτό το παιχνίδι με τις τρεις συνεχόμενες νίκες που προηγήθηκαν στις εγχώριες διοργανώσεις, το 2-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, το 5-0 επί του Βόλου στο Κύπελλο και το δύσκολο στο φινάλε 2-1 επί του Άρη στο Φάληρο, όπου ο Ποντένσε έκανε τη διαφορά με γκολ και ασίστ.

Από την πλευρά της η ομάδα του Πέτερ Μπος θέλει άλλο ένα «τρίποντο» στον μίνι «μαραθώνιο» για να ισχυροποιήσει τη δική της θέση καθώς προέρχεται από το εντυπωσιακό 6-2 επί της Νάπολι, ανεβαίνοντας στους 4 βαθμούς, έχοντας ακόμα το 1-1 με τη Λεβερκούζεν επί γερμανικού εδάφους και το 1-3 της πρεμιέρας με την Ουνιόν Σεν Σιλουάζ.

Εντός των τειχών η PSV έχει σερί πέντε νικών που την έχουν φέρει στην ισοβαθμία με τη Φέγενορντ, την οποία νίκησαν την προηγούμενη εβδομάδα στο ντέρμπι 2-3, πριν το 5-2 επί της Φορτούνα Σιτάρντ.

