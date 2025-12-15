ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η τελευταία διαβολοβδομάδα του έτους με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (16/12)

Η τελευταία διαβολοβδομάδα για το 2025 αρχίζει με απαιτητικά παιχνίδια για τους «αιώνιους» για την 16η αγωνιστική.

Στην Πόλη ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (19:45) για την επιστροφή στις νίκες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχοντας προβληματική εικόνα ηττήθηκε στο Μιλάνο από την Αρμάνι (96-89) για δεύτερη σερί αγωνιστική και πλέον συνεχίζει με 9-6.

Οι «πράσινοι» δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και με άκρως ευάλωτη άμυνα που έδινε συνεχώς ελεύθερα σουτ σε κανένα σημείο δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό με αποτέλεσμα την ήττα.

Μετά την εύκολη νίκη ξεσπάσματος επί της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα (63-101) ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε ένα πολύ δύσκολο σετ αγώνων το επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από την Πόλη απέναντι στην εξαιρετικά φορμαρισμένη Φενέρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους των έξι σερί νικών (9-5), με τελευταία το 86-92 επί της Μονακό.

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 1(-2.5):1.93 2(+2.5):1.87

Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Βαλένθια (21:15) για να επιστρέψει αντίστοιχα στις επιτυχίες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχε την απαιτούμενη απόδοση για να φύγει νικήτρια από τη Βαρκελώνη και ηττήθηκε από την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ (98-85) συνεχίζοντας πλέον με 8-6 κι ενώ έχει ματς λιγότερο λόγω της αναβολής του αγώνα με τη Φενέρ.

Οι Πειραιώτες πλήρωσαν ακριβά το κακό τρίτο δεκάλεπτο (30-17) που δεν τους επέτρεψε να μπουν ξανά στο παιχνίδι και ζητούμενο είναι η επιστροφή στο «σπίτι» να συνοδευτεί από επιστροφή στις νίκες.

Η αναμέτρηση με το Περιστέρι για το πρωτάθλημα (62-105) ήταν ευκαιρία ξεσπάσματος, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν την τέταρτη σερί εντός έδρας επιτυχία στη Euroleague απέναντι στην εξαιρετικά επικίνδυνη Βαλένθια που έχει 10-5.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες μετά και το 94-82 επί της Εφές και ανάμεσα στο σερί της έχει επικρατήσει και ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού (79-89).

Ολυμπιακός – Βαλένθια 1(-6.5):1.89 2(+6.5):1.91

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στην Euroleague

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα