Η τελευταία διαβολοβδομάδα του έτους με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (16/12)

Η τελευταία διαβολοβδομάδα για το 2025 αρχίζει με απαιτητικά παιχνίδια για τους «αιώνιους» για την 16η αγωνιστική.

Στην Πόλη ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (19:45) για την επιστροφή στις νίκες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχοντας προβληματική εικόνα ηττήθηκε στο Μιλάνο από την Αρμάνι (96-89) για δεύτερη σερί αγωνιστική και πλέον συνεχίζει με 9-6.

Οι «πράσινοι» δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και με άκρως ευάλωτη άμυνα που έδινε συνεχώς ελεύθερα σουτ σε κανένα σημείο δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό με αποτέλεσμα την ήττα.

Μετά την εύκολη νίκη ξεσπάσματος επί της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα (63-101) ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε ένα πολύ δύσκολο σετ αγώνων το επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από την Πόλη απέναντι στην εξαιρετικά φορμαρισμένη Φενέρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους των έξι σερί νικών (9-5), με τελευταία το 86-92 επί της Μονακό.

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 1(-2.5):1.93 2(+2.5):1.87

Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Βαλένθια (21:15) για να επιστρέψει αντίστοιχα στις επιτυχίες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχε την απαιτούμενη απόδοση για να φύγει νικήτρια από τη Βαρκελώνη και ηττήθηκε από την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ (98-85) συνεχίζοντας πλέον με 8-6 κι ενώ έχει ματς λιγότερο λόγω της αναβολής του αγώνα με τη Φενέρ.

Οι Πειραιώτες πλήρωσαν ακριβά το κακό τρίτο δεκάλεπτο (30-17) που δεν τους επέτρεψε να μπουν ξανά στο παιχνίδι και ζητούμενο είναι η επιστροφή στο «σπίτι» να συνοδευτεί από επιστροφή στις νίκες.

Η αναμέτρηση με το Περιστέρι για το πρωτάθλημα (62-105) ήταν ευκαιρία ξεσπάσματος, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν την τέταρτη σερί εντός έδρας επιτυχία στη Euroleague απέναντι στην εξαιρετικά επικίνδυνη Βαλένθια που έχει 10-5.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες μετά και το 94-82 επί της Εφές και ανάμεσα στο σερί της έχει επικρατήσει και ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού (79-89).

Ολυμπιακός – Βαλένθια 1(-6.5):1.89 2(+6.5):1.91

