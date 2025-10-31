Η Super League στο όριο με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις! (01/11)

Η 9η αγωνιστική της Super League ξεκινάει με δυνατά παιχνίδια το Σάββατο με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζουν τους Βόλο και Άρη αντίστοιχα.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για μία δύσκολη αναμέτρηση απέναντι στο σύνολο του Χουάν Φεράντο.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο την Τετάρτη για το Κύπελλο και πήρε τη νίκη με ανατροπή (2-1).

Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 36’ όμως στην επανάληψη ισοφάρισε αρχικά με τον Πάντοβιτς στο 40’ και στο 67’ έκανε το 2-1 με ωραίο τελείωμα του Μλαντένοβιτς.

Με αυτό τον τρόπο η ομάδα του Μπενίτεθ έκανε το 2 στα 2 στο Κύπελλο ενώ ο Ισπανός τεχνικός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στην Ελλάδα μετά από αυτή απέναντι στον Αστέρα Aktor την προηγούμενη αγωνιστική. Την Πέμπτη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάλμε για το Europa League.

Από την άλλη ο Βόλος γνώρισε τη «συντριβή με 5-0 από τον Ολυμπιακό αγωνιζόμενος με αρκετές αλλαγές.

Έχει ρίξει το βάρος στο πρωτάθλημα εκεί όπου μπορεί να προέρχεται από την ήττα με 3-0 από τον ΠΑΟΚ όμως βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας έχοντας συγκεντρώσει 12 βαθμούς.

Βόλος – Παναθηναϊκός: 1:1.50 X:4.00 2:1.57

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε μία αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Μπιανκόν και Γιάρεμτσουκ, που πέτυχαν από 2 γκολ, επικράτησαν εύκολα του Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας την Τετάρτη. Ο Γιαζίτσι στο δεύτερο μέρος απλά διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με τον Μεντιλίμπαρ να ξεκουράζει αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές του.

Άλλωστε είχε προηγηθεί το νικηφόρο (2-0) ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί η μεγάλη αναμέτρηση στο Φάληρο με την Αϊντχόφεν για το Champions League.

Από την άλλη ο Άρης επικράτησε με 3-1 στην Καρδίτσα του Αιγάλεω και έκανε το 3 στα 3 στο Κύπελλο. Ο Ρόουζ άνοιξε το σκορ στο 29’ όμως στο 54’ ήρθε η ισοφάριση από τον Φοφανά. Οι «κιτρινόμαυροι» αντέδρασαν και βρήκαν άλλα δύο τέρματα με τους Σούντμπεργκ (59’) και Μορόν (90+5’).

Στο πρωτάθλημα βέβαια ο Άρης μετράει τέσσερις σερί αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-3-1) και θα ψάξει ένα θετικό αποτέλεσμα σε μία πολύ δύσκολη έδρα.

Ολυμπιακός – Άρης 1:1.35 X:4.70 2:10.00

