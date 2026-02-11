Η Πέμπτη έχει… Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας και Ατλέτικο Μ. – Μπαρτσελόνα με 0% γκανιότα

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ για μια ακόμη απαιτητική ευρωπαϊκή βραδιά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα ματς με ξεκάθαρο στόχο για τους Πειραιώτες: να συνεχίσουν τη σούπερ πορεία που έχουν το τελευταίο διάστημα και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερα στην κορυφή της EuroLeague. Οι «Ερυθρόλευκοι» μετρούν έξι νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια τους, με μοναδική ήττα εκείνη στην παράταση στο Ντουμπάι, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η αντίδραση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ωστόσο, εμφατική. Το 109-77 επί της Βίρτους δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, με τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Η επιθετική λειτουργία παραμένει σημείο αναφοράς με το κορυφαίο offensive rating στη διοργάνωση, υψηλό ποσοστό στα δίποντα και συνεχής δημιουργία μέσα από την κίνηση χωρίς την μπάλα. Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ δίνουν ποιότητα και καθαρές λύσεις, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ συνεχίζει να ρυθμίζει τον ρυθμό.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.70: Φουρνιέ Over 11.5 πόντοι & Γουόκαπ Over 6.5 ασίστ

Ο Ερυθρός Αστέρας έρχεται με αυτοπεποίθηση, αλλά και ερωτηματικά. Η ήττα από τη Μακάμπι στο Βελιγράδι «φρέναρε» το σερί του. Ωστόσο, η γενικότερη εικόνα του παραμένει ανταγωνιστική. Διαθέτει από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης, επιθετικό ριμπάουντ και παίκτες που μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες. Παρ’ όλα αυτά, στο ΣΕΦ η ένταση ανεβαίνει και ο Ολυμπιακός συνήθως επιβάλλει τον ρυθμό του.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.10: Νίκη Ατλέτικο ή Ισοπαλία – Under 3.5 γκολ – Over 2.5 σουτ Άλβαρες

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο «Metropolitano» για τον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey, σε μια αναμέτρηση που έχει άρωμα… πρόωρου τελικού. Οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά σε αυτή τη φάση, με τους «Ροχιμπλάνκος» να θέλουν απάντηση για τον περσινό αποκλεισμό τους από τους Καταλανούς. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε προέρχεται από το εμφατικό 5-0 επί της Μπέτις στα προημιτελικά, όμως η ήττα στο πρωτάθλημα από τον ίδιο αντίπαλο έδειξε πως η σταθερότητα παραμένει ζητούμενο. Στη La Liga βρίσκεται στην τρίτη θέση, αρκετά πίσω από την κορυφή, γεγονός που καθιστά το Κύπελλο βασικό στόχο για διάκριση. Στην έδρα της παραδοσιακά ανεβάζει ένταση και ρυθμό, πιέζοντας ψηλά και ψάχνοντας το γκολ μέσα από δυνατές μονομαχίες και στατικές φάσεις. Η Μπαρτσελόνα, από την άλλη τρέχει με έξι διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και την καλύτερη επίθεση στη La Liga. Παράλληλα, έχει κερδίσει τις τρεις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.50: Over 1.5 γκολ 1o ημίχρονο – Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες – Over 8.5 κόρνερ

Η Άρσεναλ πάει ξεκάθαρα πιεσμένη στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Μπρέντφορντ. Ειδικά μετά τη χθεσινή νίκη της Σίτι που μείωσε τη διαφορά στους τρεις βαθμούς. Οι «Κανονιέρηδες» παραμένουν στην κορυφή της Premier League και δείχνουν να έχουν αφήσει πίσω τους το μικρό ντεφορμάρισμα του Ιανουαρίου, μετρώντας τέσσερις διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και τρία συνεχόμενα clean sheets. Από την άλλη, η Μπρέντφορντ παραμένει ανταγωνιστική και βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία, διεκδικώντας ευρωπαϊκό εισιτήριο. Προέρχεται από σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Άστον Βίλα και Νιούκαστλ, όμως εντός έδρας δεν παρουσιάζει την ίδια σταθερότητα. Στα τελευταία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της έχει δείξει δυσκολία στο σκοράρισμα, ενώ απέναντι στην Άρσεναλ μετρά αρνητική παράδοση, χωρίς νίκη στα οκτώ πιο πρόσφατα μεταξύ τους.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ