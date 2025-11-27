Η Παρασκευή στην Elabet έχει τις πιο «Ενισχυμένες» αποδόσεις σε La Liga, Serie A, Bundesliga (28/11)

Έπειτα από ένα σαρωτικό τριήμερο γεμάτο ευρωπαϊκή ένταση, η Παρασκευή έρχεται πιο… ήρεμη, αλλά όχι άδεια από ενδιαφέρον. Η αυλαία ανοίγει σε La Liga, Serie A και Bundesliga, με παιχνίδια που λειτουργούν σαν… ορεκτικό ενόψει Σαββατοκύριακου. Και η Elabet προσθέτει τον απαραίτητο «όγκο» στη βραδιά με Ενισχυμένες αποδόσεις, ειδικά παικτών, live επιλογές και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.70: Over 3.5 γκολ + Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες + Χάρτελ Over 1.5 σουτ στην εστία

Η Γκλάντμπαχ έχει αλλάξει πλήρως την εικόνα της μετά το καταστροφικό ξεκίνημα. Το 0-3 από την Μπάγερν λειτούργησε ως «reset»· με τον Πολάνσκι μόνιμα στον πάγκο, η ομάδα βρήκε ταυτότητα, συνοχή και επιθετικό οίστρο: 13 γκολ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, με συνεχείς εμφανίσεις πάνω από τα 3 τέρματα. Είναι εμφανές πως η επίθεση λειτουργεί αυτόματα, με ροή, βάθος και αρκετές λύσεις.

Η Λειψία βρίσκεται στη 2η θέση και συνεχίζει να λειτουργεί ως η μόνη που μπορεί να παρακολουθήσει —έστω θεωρητικά— το τέμπο της Μπάγερν. Με 8 νίκες σε 11 αγωνιστικές και τον Βέρνερ στην πιο ώριμη εκδοχή της καριέρας του, οι «Ταύροι» ταξιδεύουν στο «Μπορούσια Παρκ» με αυτοπεποίθηση και καινούργια ισορροπία μετά το 2-0 στη Βέρντερ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40: Νίκη Κόμο + Under 2.5 γκολ + Πας Over 1.5 σουτ στην εστία

Η Κόμο έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο καλοδουλεμένες ομάδες της Serie A. Η δουλειά του Σεσκ Φάμπρεγκας φαίνεται ξεκάθαρα: 10 αγώνες αήττητη, 6η θέση, προσανατολισμός στο χαμηλό τέμπο και στην απόλυτη δομή πίσω από τη μπάλα. Στο «Σινιγκάλια» δεν έχει χάσει ούτε μια φορά φέτος (3-3-0), ενώ το 5-1 επί της Τορίνο έδειξε πως η ομάδα μπορεί να «χτυπάει» και με όγκο επιθέσεων, χωρίς να ξεφεύγει από τη συνολική φιλοσοφία της. Με μόλις 7 γκολ παθητικό έχει μία από τις πιο σφιχτές άμυνες της κατηγορίας. Η Σασουόλο από την πλευρά της χτίζει καλό εκτός έδρας momentum (3 νίκες στα 4 τελευταία), αλλά τα αμυντικά της κενά παραμένουν σταθερά. Με 14 γκολ παθητικό σε 12 ματς, πέφτει πάνω σε μια ομάδα που ξέρει πώς να φθείρει τον αντίπαλο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33: Χετάφε να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα

Η Χετάφε αναζητά επιστροφή στις νίκες μετά τις δύο ήττες κόντρα σε Μαγιόρκα και Ατλέτικο. Η εικόνα της ωστόσο παραμένει σταθερή: οργανωμένη, σκληρή, δύσκολη να λυγίσει εντός έδρας, όπου έχει ηττηθεί μόλις δύο φορές. Με 17 βαθμούς και απόσταση μιας ανάσας από την εξάδα, η ομάδα του Μπορδαλάς βλέπει το αποψινό ματς ως ευκαιρία επαναφοράς. Η Ελτσε πηγαίνει με αναπτερωμένο ηθικό μετά το 2-2 με τη Ρεάλ, αλλά παραμένει χωρίς νίκη εκτός (0-3-3), με μόλις 3 γκολ ενεργητικό. Η Χετάφε σκοράρει σταθερά στο «Αλφόνσο Πέρεθ» και βρίσκει τρόπο να πιέζει από νωρίς.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ