Η Παρασκευή έχει τις πιο «Ενισχυμένες» αποδόσεις για το Ίντερ – Πίζα και δυνατά παιχνίδια EuroLeague στην Elabet

Η Παρασκευή ανοίγει με ποδόσφαιρο κορυφής στην Ιταλία και κλείνει με δυνατές μάχες EuroLeague, σε μια βραδιά που στην Elabet παίζεται με σούπερ «Ενισχύσεις», ειδικά παικτών και επιλογές που καλύπτουν όλο το εύρος της αγωνιστικής δράσης. Το πρόγραμμα ξεκινά από το «Σαν Σίρο» και συνεχίζεται στα παρκέ της Ευρώπης.

Η Ίντερ υποδέχεται την Πίζα στο παιχνίδι που ανοίγει την 22η αγωνιστική της Serie A, γνωρίζοντας ότι έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία. Οι «Νερατζούρι» βρίσκονται στην κορυφή και παίζοντας πρώτοι, μπορούν να αυξήσουν προσωρινά τη διαφορά από τους διώκτες τους, βάζοντας πίεση σε Νάπολι, Γιουβέντους και Μίλαν που ακολουθούν.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Νίκη Ίντερ (1ο ημίχρονο) – Over 3.5 γκολ – Over 1.5 σουτ στην εστία Λαουτάρο Μαρτίνες

Η ευρωπαϊκή ήττα από την Άρσεναλ στο Champions League άφησε άσχημο αποτύπωμα, όμως το Σκουντέτο παραμένει απόλυτη προτεραιότητα. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής λειτουργεί υπέρ της Ίντερ και το ζητούμενο είναι μια καθαρή εμφάνιση, χωρίς ρίσκο και απώλειες. Η προϊστορία είναι ξεκάθαρα υπέρ των γηπεδούχων (5 νίκες, 1 ισοπαλία στα τελευταία 6), ενώ το παιχνίδι του πρώτου γύρου επιβεβαίωσε τη διαφορά δυναμικότητας. Παρ’ όλα αυτά, η Πίζα έχει δείξει φέτος ότι εκτός έδρας ξέρει να αντέχει και να κρατά χαμηλά σκορ, στοιχείο που υποχρεώνει την Ίντερ να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένη.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.94: Νίκη Χάποελ & Under 164.5 πόντοι

Στη EuroLeague, το ενδιαφέρον στρέφεται στο παιχνίδι της Παρτίζαν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Σέρβοι πήραν βαθιά ανάσα με το απρόσμενο διπλό στο Μόναχο, όμως η συνολική τους εικόνα στη σεζόν παραμένει προβληματική. Η επιθετική δυστοκία και τα περιορισμένα rotations δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, παρά τη βελτίωση που έδειξαν στην άμυνα. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Χάποελ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη σταθερότητα και τη συνέπειά της. Δεν χρειάζεται πάντα υψηλό τέμπο για να κερδίσει, αλλά βασίζεται στην άμυνα, στο βάθος του ρόστερ και στη σωστή διαχείριση από τον Δημήτρη Ιτούδη. Το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι έδειξε καθαρά τη διαφορά επιπέδου και το ζητούμενο για τους Ισραηλινούς είναι να επιβάλουν ξανά τον ρυθμό τους.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.91: Νίκη Φενερμπαχτσέ (-10.5) & Over 166.5 πόντοι

Η βραδιά συνεχίζεται με τη Φενερμπαχτσέ να υποδέχεται τη Μπασκόνια, σε ένα ζευγάρι με μεγάλη ιστορία και ισορροπία (20-20 τα μεταξύ τους). Η Φενέρ βρίσκεται σε φανταστικό μομέντουμ, διαθέτει την κορυφαία άμυνα της διοργάνωσης και είναι η πιο φορμαρισμένη αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση. Η Μπασκόνια, παρότι βελτιωμένη σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν, δυσκολεύεται αφάνταστα μακριά από τη Βιτόρια, στοιχείο που βαραίνει σε τέτοια παιχνίδια. Οι πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις δείχνουν ότι η Φενέρ έχει το προβάδισμα, όμως η ποιότητα, τα τρίποντα και η αθλητικότητα της Μπασκόνια μπορούν να κρατήσουν το παιχνίδι σε υψηλό τέμπο, ειδικά αν οι Βάσκοι βρουν μακρινά σουτ από νωρίς.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

