Η Κυριακή έχει ντερμπάρες Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Μίλαν – Ίντερ, αλλά στην Elabet δεν έχει Γκανιότα

Ντέρμπι κορυφής στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για το προβάδισμα στην κούρσα του τίτλου. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταφέρει να βρουν τα πατήματά τους στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αφού υπέταξαν Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό για να διατηρηθούν ισόβαθμοι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε τριπλή ισοβαθμία μετά τις πρώτες 23 αγωνιστικές.

Οι νίκες ήταν κομβικές για την τόνωση της ψυχολογίας του, όμως ακόμα κι έτσι το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν παρουσίασε πειστική εικόνα. Ιδίως στις Σέρρες όπου χρειάστηκε την επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Καμπί στα γκολ για να γλιτώσει το κάζο απέναντι στον ουραγό της Super League, ο οποίος πάλεψε για την έκπληξη μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

ΑΠΟΔΟΣΗ στο 7.80: Ημίχρονο/ΠΑΟΚ – Τελικό/ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από την Θέλτα στο Europa League, έβγαλε αντίδραση στο πρωτάθλημα με νίκες απέναντι σε Αστέρα Τρίπολης και Κηφισιά. Η τεσσάρα επί της τελευταίας ανέδειξε ξανά τις επιθετικές αρετές για το σύνολο του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Αθήνα με οδηγό το ματς του Κυπέλλου. Στις αρχές του 2026 άλλωστε, οι Θεσσαλονικείς άλωσαν το «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0 χάρη σε ισάριθμα γκολ από το πρώτο ημίχρονο και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 9.00: Ημίχρονο/Ισοπαλία – Τελικό/Μίλαν

Μίλαν – Ίντερ στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Serie A! Οι δυο ομάδες του Μιλάνου δεδομένα αποτελούν τις δυο κορυφαίες της φετινής περιόδου, όμως μόνο μια μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια στο φινάλε της σεζόν. Και το ξεκάθαρο προβάδισμα ανήκει στους Νερατζούρι.

Παρά τον σοκαριστικό αποκλεισμό της από τη Μπόντο στα play-offs του Champions League, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου έχει ξεχάσει τι πάει να πει γκέλα στη Serie A!Τρέχει άλλωστε ένα νικηφόρο σερί οκτώ αγώνων στο πρωτάθλημα που έχει εκτοξεύσει τη διαφορά της από τη δεύτερη Μίλαν στους δέκα βαθμούς και την έχει χρίσει ως το απόλυτο φαβορί για το Scudetto. Σε περίπτωση επικράτησης Derbi della Madonnina. θα ξεφύγει στο +13 από τη συμπολίτισσα.

Οι Ροσονέρι παίζουν «τελικό» για να ψαλιδίσουν τη διαφορά και να ανανεώσουν τις λιγοστές ελπίδες τους για πρωτάθλημα. Το σύνολο του Αλέγκρι κατάφερε να αποφύγει στις καθυστερήσεις μια τρίτη σερί γκέλα απέναντι στην Κρεμονέζε, συνεχίζει να μην πείθει με την εικόνα του, αλλά έχει κι ένα μεγάλο ατού! Στα ντέρμπι της πόλης διατηρεί ένα αήττητο έξι αγώνων και η παράδοση είναι με το μέρος της!

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.72: Ακριβές σκορ 0-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός στην απόλυτη μάχη για την πρώτη τετράδα της Super League! Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ κατάφερε να κάνει την απόλυτη ανατροπή και με ένα σερί νικών προσπέρασε τον Λεβαδειακό στην βαθμολογία. Μετρώντας τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ματς πρωταθλήματος, το Τριφύλλι παρουσιάζει έναν τελείως διαφορετικό εαυτό το τελευταίο διάστημα που τον ανέβασε στην 4η θέση και στο +3 από την ομάδα της Λιβαδειάς. Στις τελευταίες αγωνιστικές η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου μοιάζει να έχει ξεμείνει από δυνάμεις, διαγράφοντας μια εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία από εκείνη του Τριφυλλιού. Ενδεικτικά αγνοεί τη νίκη εδώ και τέσσερις αγωνιστικές, στις τρεις εκ των οποίων έχει αποτύχει να βρει δίχτυα!

