ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η κορυφαία ενισχυμένη απόδοση για τη πρόκριση του Ολυμπιακού στη Novibet! (18/02)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Λεβερκούζεν για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στα play offs του Champions League

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δείξουν και πάλι το καλό ευρωπαϊκό τους πρόσωπο, αυτό που τους έδωσε την πρόκριση από τη League Phase. 

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέτυχε τρεις σερί νίκες στο τέλος και τώρα θα βρει στον δρόμο του τους Γερμανούς.

Στόχος βέβαια είναι να παρουσιάσει παρόμοια εικόνα με αυτή του παιχνιδιού τον Ιανουάριο, όταν και πήρε τη νίκη με 2-0 έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Η νοκ άουτ αναμέτρηση βέβαια κρύβει περισσότερες παγίδες και ο Ολυμπιακός οφείλει να είναι πιο προσεκτικός.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Προέρχεται άλλωστε από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, ακολούθησε το Σάββατο η «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον Λεβαδειακό.

Οι παίκτες του Ισπανού τεχνικού μπορεί να είχαν την κυκλοφορία της μπάλας αλλά δεν μπόρεσαν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα.

Έμειναν έτσι στη δεύτερη θέση και στο -2 από την κορυφή και θέλουν να βγάλουν αντίδραση στο Champions League. 

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Στην αντίπερα όχθη, η Λεβερκούζεν θα είναι σαφώς πιο υποψιασμένη αυτή τη φορά. Η ήττα της με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» της έδειξε ότι θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από καλή για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε ανοδική πορεία καθώς μετά το ματς με τον Ολυμπιακό δεν έχει ηττηθεί ξανά.

Στα τελευταία έξι παιχνίδια της έχει σημειώσει πέντε νίκες και μία ισοπαλία. Σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν έχει βρει τη φόρμα της και στοχεύει ψηλότερα.

Άλλωστε προέρχεται από μία εμφατική νίκη με 4-0 απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι για τη Bundesliga όπου είναι στο -3 από την πρώτη τετράδα. 

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ δίνει τη δική του ταυτότητα σε ένα σύνολο που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες. 

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Champions League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα