Η κορυφαία ενισχυμένη απόδοση για τη πρόκριση του Ολυμπιακού στη Novibet! (18/02)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Λεβερκούζεν για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στα play offs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δείξουν και πάλι το καλό ευρωπαϊκό τους πρόσωπο, αυτό που τους έδωσε την πρόκριση από τη League Phase.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέτυχε τρεις σερί νίκες στο τέλος και τώρα θα βρει στον δρόμο του τους Γερμανούς.

Στόχος βέβαια είναι να παρουσιάσει παρόμοια εικόνα με αυτή του παιχνιδιού τον Ιανουάριο, όταν και πήρε τη νίκη με 2-0 έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Η νοκ άουτ αναμέτρηση βέβαια κρύβει περισσότερες παγίδες και ο Ολυμπιακός οφείλει να είναι πιο προσεκτικός.

Προέρχεται άλλωστε από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, ακολούθησε το Σάββατο η «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον Λεβαδειακό.

Οι παίκτες του Ισπανού τεχνικού μπορεί να είχαν την κυκλοφορία της μπάλας αλλά δεν μπόρεσαν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα.

Έμειναν έτσι στη δεύτερη θέση και στο -2 από την κορυφή και θέλουν να βγάλουν αντίδραση στο Champions League.

Στην αντίπερα όχθη, η Λεβερκούζεν θα είναι σαφώς πιο υποψιασμένη αυτή τη φορά. Η ήττα της με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» της έδειξε ότι θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από καλή για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε ανοδική πορεία καθώς μετά το ματς με τον Ολυμπιακό δεν έχει ηττηθεί ξανά.

Στα τελευταία έξι παιχνίδια της έχει σημειώσει πέντε νίκες και μία ισοπαλία. Σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν έχει βρει τη φόρμα της και στοχεύει ψηλότερα.

Άλλωστε προέρχεται από μία εμφατική νίκη με 4-0 απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι για τη Bundesliga όπου είναι στο -3 από την πρώτη τετράδα.

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ δίνει τη δική του ταυτότητα σε ένα σύνολο που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες.

