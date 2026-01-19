ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η κορυφαία απόδοση για νίκη του Ολυμπιακού στον δικό του «τελικό»!

LIVE C

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (22:00) για την 7η και προτελευταία στροφή στη League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μπροστά της τον σπουδαιότερο «τελικό» με φόντο τα Playoffs, μέχρι τον επόμενο, την εκτός έδρας δοκιμασία στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ την τελευταία αγωνιστική.

Για να έχει ελπίδες εισόδου στην 24άδα που θα εξασφαλίσει συνέχεια στο Champions League μέσω των Playoffs, ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει το «τρίποντο» απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια των Πειραιωτών είναι ο κόσμος που θα γεμίσει την «ερυθρόλευκη» έδρα ελπίζοντας να πανηγυρίσει το πρώτο εντός έδρας «τρίποντο» στη League Phase.

Ο Ολυμπιακός έχει απολογισμό 5 βαθμούς σε 6 αγώνες, με τις ελπίδες του να αναπτερώνονται μετά το 0-1 επί της Καϊράτ χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Ζητούμενο είναι άλλο ένα κομβικό «τρίποντο» με τη Λεβερκούζεν, με τους «ερυθρόλευκους» στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας ενόψει αυτού του «τελικού» να παίρνουν αναβολή στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης.

Τη δική της τελική επίθεση για να συνεχίσει στη νοκ άουτ φάση θέλει να κάνει και η Λεβερκούζεν.

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ απέχει αρκετά από την ομάδα η οποία πριν δύο χρόνια σάρωσε με νταμπλ στη Γερμανία υπό τον Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο στο Champions League έχει ικανοποιητική πορεία, με 9 βαθμούς και μία ήττα σε 6 αγώνες, το βαρύ 2-7 από την Παρί και πλέον ψάχνει τους βαθμούς για να κλειδώσει τουλάχιστον την 24άδα.

Το αξιοσημείωτο είναι πως οι δύο νίκες της είναι εκτός έδρας, το 0-1 με την Μπενφίκα και το ακόμα πιο ηχηρό, 0-2 στο Μάντσεστερ επί της Σίτι.

Εντός των τειχών όμως αντιμετωπίζει μπελάδες, έχοντας περιοριστεί στην 6η θέση, με δύο ήττες από την εκκίνηση του 2026, το 1-4 από τη Στουτγκάρδη και το 1-0 από τη Χόφενχαϊμ.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

