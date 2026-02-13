Η Interwetten… σκοράρει στο ντέρμπι Δικεφάλων!

Κάθε εβδομάδα και από ένα (τουλάχιστον) ντέρμπι! Μέσα στο 2026 έχουν διεξαχθεί ήδη εννέα (πέντε στο πρωτάθλημα και τέσσερα στο Κύπελλο) και ο… μπαξές έχει απ’ όλα: Από θριάμβους γηπεδούχων (ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 και Παναθηναϊκός – Άρης 3-0) έως και μεγάλα «διπλά» (Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1), περνώντας και από ισοπαλίες, οι οποίες πάντως είναι μόλις τρεις.

Μια ημέρα μετά του Αγίου Βαλεντίνου, ο… έρωτας για τα ελληνικά ντέρμπι συνεχίζεται στην Τούμπα (Κυριακή 15/02, 19:30), όπου ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κοντράρονται με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας, πάντα με την «άδεια» του Ολυμπιακού, ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα (Σάββατο 14/02, 19:30) δοκιμάζεται στην έδρα του τέταρτου (και καταπληκτικού φέτος) Λεβαδειακού.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προέρχεται από την σπουδαία πρόκριση (με δεύτερη νίκη) επί του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου στις 25 Απριλίου κόντρα στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, θα διεκδικήσει το ένατο τρόπαιό του, σε μια ξεχωριστή μονομαχία γιατί, μεταξύ άλλων, οι δύο σύλλογοι γιορτάζουν φέτος τα 100ά τους γενέθλια.

Ο Δικέφαλος του Βορρά, βεβαίως, έχει ως πρώτο στόχο το πρωτάθλημα, κάτι που ισχύει και για τον έτερο Δικέφαλο, ο οποίος φτάνει «φουριόζος» στην μάχη της Τούμπας και με τον Μπαρνάμπας Βάργκα να ενσωματώνεται ιδανικά στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η Interwetten.gr παίζει… μπαλάρα στο ντέρμπι Δικεφάλων με απόδοση 6.50*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τρεις επιλογές, όσοι και οι βαθμοί που χωρίζουν αυτή την στιγμή τις δύο ομάδες, με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να σκοράρει ο Γιώργος Γιακουμάκης για πρώτη φορά εις βάρος της παλιάς του ομάδας και να βρει δίχτυα ο Βάργκα, ο οποίος αποδεικνύεται εξίσου αξιόπιστος σκόρερ με τον παρτενέρ του στην επίθεση, Λούκα Γιόβιτς.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Το… ερωτικό τριήμερο περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις, όπως το ματς για το Κύπελλο Αγγλίας Άστον Βίλα – Νιουκάστλ (14/02, 19:45), το «derby d’ Italia» Ίντερ – Γιουβέντους (14/02, 21:45), το Λίβερπουλ – Μπράιτον (14/02, 22:00), το μικρό μαδριλένικο ντέρμπι Ράγιο Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης (15/02, 17:15), το Νάπολι – Ρόμα (15/02, 21:45) και το μικρό καταλανικό ντέρμπι Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα (Δευτέρα 16/02, 22:00).

Η Interwetten.gr μοιράζει… ασίστ παντού με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Και, επειδή η… εορταστική περίοδος συνεχίζεται μέχρι και έναν μήνα μετά τα Χριστούγεννα, παρατείνεται η επική προσφορά* γνωριμίας: 300 δώρα* περιμένουν όλους τους νέους χρήστες, σε μια πλατφόρμα όπου απολαμβάνεις ζωντανή δράση, όπου κι αν βρίσκεσαι, με:

– Ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον για καθημερινή διασκέδαση

– Μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής

– Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών με τηλεφωνική υποστήριξη στα Ελληνικά

– Γρήγορες και εύκολες καταθέσεις και αναλήψεις

– 35 χρόνια εμπειρία

– Συνεργασία με κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών online live καζίνο

– Συνεχή ανανέωση με νέα παιχνίδια

Σε ένα περιβάλλον νόμιμο, ασφαλές και διαρκώς εξελισσόμενο, η διασκέδαση αποκτά νέο νόημα. Αν ψάχνεις μια πλατφόρμα που να συνδυάζει μια ξεχωριστή εμπειρία με συναρπαστικά παιχνίδια, δυνατότητες ουσιαστικών επιβραβεύσεων, σεβασμό στον παίκτη, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τότε το επόμενο login σου είναι η Interwetten.

Έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις ένα κορυφαίο live casino. Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς την προσφορά, δημιουργείς το λογαριασμό σου και 300 δώρα* σε περιμένουν!

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ