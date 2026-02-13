ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η Interwetten… σκοράρει στο ντέρμπι Δικεφάλων!

interwetten

Κάθε εβδομάδα και από ένα (τουλάχιστον) ντέρμπι! Μέσα στο 2026 έχουν διεξαχθεί ήδη εννέα (πέντε στο πρωτάθλημα και τέσσερα στο Κύπελλο) και ο… μπαξές έχει απ’ όλα: Από θριάμβους γηπεδούχων (ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 και Παναθηναϊκός – Άρης 3-0) έως και μεγάλα «διπλά» (Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1), περνώντας και από ισοπαλίες, οι οποίες πάντως είναι μόλις τρεις.

Μια ημέρα μετά του Αγίου Βαλεντίνου, ο… έρωτας για τα ελληνικά ντέρμπι συνεχίζεται στην Τούμπα (Κυριακή 15/02, 19:30), όπου ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κοντράρονται με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας, πάντα με την «άδεια» του Ολυμπιακού, ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα (Σάββατο 14/02, 19:30) δοκιμάζεται στην έδρα του τέταρτου (και καταπληκτικού φέτος) Λεβαδειακού.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προέρχεται από την σπουδαία πρόκριση (με δεύτερη νίκη) επί του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου στις 25 Απριλίου κόντρα στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, θα διεκδικήσει το ένατο τρόπαιό του, σε μια ξεχωριστή μονομαχία γιατί, μεταξύ άλλων, οι δύο σύλλογοι γιορτάζουν φέτος τα 100ά τους γενέθλια.

Ο Δικέφαλος του Βορρά, βεβαίως, έχει ως πρώτο στόχο το πρωτάθλημα, κάτι που ισχύει και για τον έτερο Δικέφαλο, ο οποίος φτάνει «φουριόζος» στην μάχη της Τούμπας και με τον Μπαρνάμπας Βάργκα να ενσωματώνεται ιδανικά στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η Interwetten.gr παίζει… μπαλάρα στο ντέρμπι Δικεφάλων με απόδοση 6.50*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τρεις επιλογές, όσοι και οι βαθμοί που χωρίζουν αυτή την στιγμή τις δύο ομάδες, με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να σκοράρει ο Γιώργος Γιακουμάκης για πρώτη φορά εις βάρος της παλιάς του ομάδας και να βρει δίχτυα ο Βάργκα, ο οποίος αποδεικνύεται εξίσου αξιόπιστος σκόρερ με τον παρτενέρ του στην επίθεση, Λούκα Γιόβιτς.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Το… ερωτικό τριήμερο περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις, όπως το ματς για το Κύπελλο Αγγλίας Άστον Βίλα – Νιουκάστλ (14/02, 19:45), το «derby d’ Italia» Ίντερ – Γιουβέντους (14/02, 21:45), το Λίβερπουλ – Μπράιτον (14/02, 22:00), το μικρό μαδριλένικο ντέρμπι Ράγιο Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης (15/02, 17:15), το Νάπολι – Ρόμα (15/02, 21:45) και το μικρό καταλανικό ντέρμπι Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα (Δευτέρα 16/02, 22:00).

Η Interwetten.gr μοιράζει… ασίστ παντού με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Και, επειδή η… εορταστική περίοδος συνεχίζεται μέχρι και έναν μήνα μετά τα Χριστούγεννα, παρατείνεται η επική προσφορά* γνωριμίας: 300 δώρα* περιμένουν όλους τους νέους χρήστες, σε μια πλατφόρμα όπου απολαμβάνεις ζωντανή δράση, όπου κι αν βρίσκεσαι, με:

– Ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον για καθημερινή διασκέδαση

– Μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής

– Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών με τηλεφωνική υποστήριξη στα Ελληνικά

– Γρήγορες και εύκολες καταθέσεις και αναλήψεις

– 35 χρόνια εμπειρία

– Συνεργασία με κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών online live καζίνο

– Συνεχή ανανέωση με νέα παιχνίδια

Σε ένα περιβάλλον νόμιμο, ασφαλές και διαρκώς εξελισσόμενο, η διασκέδαση αποκτά νέο νόημα. Αν ψάχνεις μια πλατφόρμα που να συνδυάζει μια ξεχωριστή εμπειρία με συναρπαστικά παιχνίδια, δυνατότητες ουσιαστικών επιβραβεύσεων, σεβασμό στον παίκτη, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τότε το επόμενο login σου είναι η Interwetten.

Έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις ένα κορυφαίο live casino. Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς την προσφορά, δημιουργείς το λογαριασμό σου και 300 δώρα* σε περιμένουν!

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

i

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα