Η δράση στην Elabet συνεχίζεται και την Κυριακή του Πάσχα: Τσέλσι-Μαν. Σίτι & Κόμο-Ίντερ παίζουν με 0% γκανιότα

Μεγάλο ντέρμπι στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τσέλσι υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Οι Μπλε ψάχνουν επειγόντως αντίδραση στο πρωτάθλημα μετά τις απανωτές ήττες που δέχθηκαν από Έβερτον και Νιούκαστλ, καθώς πλέον η παρουσία τους εντός της ευρωπαϊκής ζώνης απειλείται!

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι, τα αμέτρητα ειδικά για όλες τις αναμετρήσεις της ημέρας και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Οι τελευταίες εβδομάδες δεν έχουν κυλήσει ιδανικά για το σύνολο του Λίαμ Ροσενιόρ που έχει παραστρατήσει από το δρόμο του, από τη στιγμή που μετράει μόλις μια νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ στο 3.10: Νίκη Μάντσεστερ Σίτι & Να σκοράρουν κι οι δυο ομάδες

Με τη σειρά τους οι Citizens προέρχονται από δυο απανωτές ισοπαλίες που τους εκτροχίασαν από το κυνήγι της κορυφής και δεν έχουν πολλά περιθώρια αν θέλουν να μείνουν ζωντανοί μέχρι το τέλος στη μάχη για τον αγγλικό θρόνο. Ο παράγοντας προϊστορία γέρνει ξεκάθαρα υπέρ της Σίτι, η οποία μετράει ένα αήττητο σερί 12 αγώνων απέναντι στους Μπλε, με τα ραντεβού τους συνήθως να προσφέρουν γκολ και θέαμα ανεξαρτήτως έδρας.

ΑΠΟΔΟΣΗ στο 3.33: Ισοπαλία

Ντεμπούτο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι στον πάγκο της Τότεναμ, η οποία φιλοξενείται από τη Σάντερλαντ στο «Στάδιο του Φωτός». Οι Μαυρόγατες έχουν χάσει τη σταθερότητα που παρουσίαζαν τους πρώτους μήνες της σεζόν και μοιραία έχουν υποχωρήσει στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Μέχρι πρότινος η έδρα τους παρέμενε απόρθητη στην Premier League, όμως Λίβερπουλ και Μπράιτον κατάφεραν να αποδράσουν με νίκες μέσα στο 2026.

Στην έδρα της θα προσπαθήσει να επιβάλει το παιχνίδι της απέναντι στην Τότεναμ, η οποία από την πλευρά της δίνει σκληρή μάχη για να αποφύγει το εφιαλτικό σενάριο του υποβιβασμού. Ο Ίγκορ Τούντορ αποχώρησε νωρίς με σκυμμένο το κεφάλι και παρέδωσε τα κλειδιά στον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος αναμενόμενα ψάχνει ένα νικηφόρο ντεμπούτο στον πάγκο των Λονδρέζων. Η νίκη πάντως αγνοείται εδώ και 13 αγωνιστικές στο «στρατόπεδο» των Spurs, οι οποίοι έχουν να παρουσιάσουν ως κορυφαίο αποτέλεσμα μέσα σε αυτό το διάστημα μια ισοπαλία στο «Άνφιλντ».

ΑΠΟΔΟΣΗ στο 2.22: Νίκη Ίντερ

Η επιστροφή από το παράθυρο των εθνικών ομάδων παρουσίασε μια διαφορετική πραγματικότητα για Κόμο και Ίντερ. Από τη μια πλευρά, οι Τζαλομπλού προσγειώθηκαν απότομα μετά από ένα σερί πέντε νικών, καθώς έμειναν στο 0-0 στην έδρα της Ουντινέζε και απέτυχαν να αποκτήσουν καθαρό προβάδισμα στη μάχη της τετράδας.

Ακόμα κι έτσι η ομάδα του Τάσου Δουβίκα αποτελεί τη μεγάλη φετινή έκπληξη της Serie A, με ποδοσφαιρική φιλοσοφία που στηρίζεται στην κατοχή της μπάλας και την επιθετική πρωτοβουλία. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο έχει καταφέρει να βάλει κάτω πολλά από τα φαβορί, ενώ μέσα στο 2026 πρόκειται για το σύνολο με τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή βαθμών στο πρωτάθλημα.

Με νίκη στην έδρα της Κόμο, η Ίντερ γνωρίζει πως κάνει άλμα τίτλου έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος και δεδομένα δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία. Στην προηγούμενη συνάντησή τους βέβαια για το πρώτο σκέλος των προημιτελικών του Κυπέλλου, οι Νερατζούρι τα βρήκαν σκούρα μακριά από το Μιλάνο κι έμειναν στο 0-0 που άφησε τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς στις 21 Απριλίου.

