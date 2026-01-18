Η Δευτέρα φέρνει βροχή από γκολ με ενισχυμένα Bet Builders στο Μπράιτον – Μπόρνμουθ

Δεν είναι πολλές οι ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να αποχωρούν με χαμόγελα μετά από δυο απανωτά ματς στα δυο μεγάλα γήπεδα του Μάντσεστερ. Η Μπράιτον ωστόσο ανέκαθεν είχε τη δική της ιδιαίτερη «κρούστα» ως σύλλογος. Το σύνολο του Χίρτσελερ πρώτα κατάφερε να μείνει όρθιο στο «Έτιχαντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και λίγες ημέρες αργότερα έριξε στο καναβάτσο τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ με νίκη-πρόκριση στο «Ολντ Τράφορντ» για το FA Cup. Δυο αποτελέσματα που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία στο «Amex Stadium», το οποίο φοράει τα καλά του για να υποδεχτεί τη Μπόρνμουθ στην επόμενη δοκιμασία των Γλάρων στην Premier League.

Το γκολ είναι χαραγμένο στο DNA των γηπεδούχων και στο ματς απέναντι στη Μπόρνμουθ προβλέπεται φεστιβάλ… σκοραρίσματος. Με τρεις βαθμούς λιγότερους, οι Cherries θα ταξιδέψουν στο «Amex Stadium» για να πιάσουν τη Μπράιτον στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, όμως τα νούμερα της οπισθοφυλακής είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Κι αποτελούν δεδομένα ένα είδος «άγκυρας» για τη Μπόρνμουθ που μετράει μόλις μια νίκη στις 13 τελευταίες αναμετρήσεις της σε όλες τις διοργανώσεις, με συνέπεια να έχει περιοριστεί στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Παράλληλα πάντως πρόκειται για την ιδανική ομάδα για να προσελκύσει το ουδέτερο μάτι. Με 35 γκολ απολογισμό στα τελευταία επτά παιχνίδια της, όλοι οι αγώνες της Μπόρνμουθ έχουν ως επίκεντρο το γκολ, αν και τα περισσότερα συνήθως καταλήγουν στην δική της εστία.

Η Κόμο υποτάχθηκε με 3-1 στη Μίλαν και έχασε έδαφος για την πρώτη τετράδα της Serie A. Οι δομικές αρχές της φιλοσοφίας της ομάδας του Φάμπρεγας ωστόσο, παραμένουν πιο στιβαρές από ποτέ. Είναι το πλάνο που πιθανότατα θα ακολουθήσει κατά γράμμα και στο ταξίδι στη Ρώμη απέναντι στη Λάτσιο. Οι Λατσιάλι από την πλευρά τους έχουν χάσει αρκετό έδαφος στη μάχη της ευρωπαϊκής εξόδου και έχουν αποδείξει πως φέτος διατηρούν μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Το δείγμα λέει πως από το ξεκίνημα της προηγούμενης σεζόν μετρούν συνολικά 13 ισοπαλίες σε 29 αγώνες στο «Ολίμπικο», οι τρεις εκ των οποίων προέκυψαν στα τελευταία τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια τους. Βέβαια, η Κόμο δεν έχει νικήσει τη Λάτσιο σε εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος από το μακρινό 1952.

Το 2026 έχει βρει το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου να συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στη Super League. Ο Λεβαδειακός πρόσθεσε ακόμα ένα επίτευγμα στη μακροσκελή φετινή λίστα, αφού επικράτησε 2-0 επί της Κηφισιάς και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος μετά από 41 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η τέταρτη νίκη που πανηγύρισε στη σειρά σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας πως δεν χαμπαριάζει από τίποτα ούτε και μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων. Απέναντι στον Παναιτωλικό θα ψάξει ακόμα μια διαδοχική νίκη για να διατηρηθεί στην πρώτη τετράδα με ασφαλή απόσταση από Παναθηναϊκό και Βόλο. Οι γηπεδούχοι με τη σειρά τους πασχίζουν επιτέλους για ένα αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στην πρώτη οκτάδα της Super League, αλλά οι τρεις διαδοχικές ήττες τους έχουν περιορίσει στην 9η θέση της βαθμολογίας και το ηθικό ενόψει Λεβαδειακού δεν είναι το καλύτερο δυνατό!

