Η Δευτέρα έχει «Boosted» ντεμπούτο Κόντη με ΟΦΗ στην Τρίπολη από την Elabet (03/11)

Αυτή η Δευτέρα κάθε άλλο παρά βαρετή είναι. Με δράση σε Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία, το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της ημέρας έρχεται γεμάτο ένταση, προκλήσεις και νέες αφίξεις, με το ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ να ξεχωρίζει στο ελληνικό ενδιαφέρον.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.60: Over 2.5 & Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 2.5 σουτ Φ. Μακέντα

Η νέα εποχή για τον ΟΦΗ ξεκινά απόψε στην Τρίπολη. Ο Χρήστος Κόντης αναλαμβάνει να αλλάξει το κλίμα και να «ξυπνήσει» μια ομάδα που δείχνει εγκλωβισμένη, με πέντε ήττες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές και συνολικά 16 γκολ παθητικό. Το 3-1 στο Κύπελλο επί του Ηρακλή πρόσφερε μια μικρή ανάσα, όμως η εικόνα στην άμυνα και στη συγκέντρωση παραμένει ζητούμενο.

Απέναντι του ο Αστέρας, που δεν έχει ακόμη γευτεί νίκη (0-3-6), ψάχνοντας τρόπο να ξεκολλήσει από την ουρά. Η έλλειψη ισορροπίας και οι χαμένες ευκαιρίες κοστίζουν ακριβά, με τις ήττες σε Λιβαδειά και «Λεωφόρο» να δείχνουν πόσο εύθραυστο είναι το σύνολο του Κόουλμαν. Η παράδοση είναι με το μέρος των Αρκάδων, καθώς ο ΟΦΗ έχει φύγει με μόλις ένα «διπλό» στις 14 τελευταίες επισκέψεις του στην Τρίπολη. Πέντε συνεχόμενα Over 2,5 και τέσσερα Over 3,5 επιβεβαιώνουν ότι σπάνια μένει «φτωχό» το σκορ σε αυτό το ζευγάρι.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για τα σημερινά παιχνίδια, τα bet builders και τα ειδικά παικτών, και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 9.50: Νίκη Σάντερλαντ – Over 2.5 γκολ – Over 2.5 σουτ Τραορέ

Η Σάντερλαντ αν και νεοφώτιστη είναι η μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής στο Νησί. Παίζει με αυτοπεποίθηση και θράσσος, έχοντας μόλις μία ήττα στις επτά τελευταίες αγωνιστικές και νίκες επί Τσέλσι και Άστον Βίλα που θύμισαν άλλες εποχές. Ο Μόουμπρεϊ έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που πιέζει, τρέχει και παίζει κάθε ματς στα ίσια, με τον Τραορέ να εξελίσσεται σε «game changer» μπροστά. Η Έβερτον, από την άλλη, προσπαθεί να βρει σταθερότητα μετά από δύο βαριές ήττες (0-5 συνολικά τα γκολ) και μόνο μία νίκη στα επτά τελευταία ματς. Παρά την εμπειρία της, δυσκολεύεται να τελειώσει φάσεις και δείχνει εύθραυστη στα μετόπισθεν.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33: Λάτσιο να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα

Η Λάτσιο βελτιώνεται σταθερά, βρίσκοντας ξανά ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Το 0-0 στην Πίζα ήταν το τρίτο σερί ματς που κράτησε το μηδέν, δείγμα ότι η άμυνα του Σάρι λειτουργεί ξανά όπως πρέπει. Στο «Ολίμπικο» μεταμορφώνεται, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες και ενέργεια που την κάνει να κυριαρχεί από το πρώτο λεπτό. Η Κάλιαρι, αντιθέτως, βρίσκεται σε αγωνιστική κάμψη, χωρίς νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές και με άμυνα που «μπάζει» (10 γκολ παθητικό στο ίδιο διάστημα). Η παράδοση είναι καθαρά με τη Λάτσιο: 12 νίκες στα 13 τελευταία μεταξύ τους, αήττητο 20 αγώνων συνολικά (17-3-0) και μέσο όρο πάνω από δύο γκολ στο γήπεδό της.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

