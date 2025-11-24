Η Δευτέρα έχει 0% γκανιότα και σούπερ «Ενισχύσεις» σε Μάντσεστερ & Λάρισα από την Elabet (24/11)

Η Δευτέρα δεν χρειάζεται ποτέ να είναι βαρετή και στην Elabet η εβδομάδα ξεκινάει με τον πιο συναρπαστικό τρόπο και παιχνίδια που παρουσιάζουν ξεχωριστό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον και Λάρισα – ΟΦΗ είναι εκείνα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στην Elabet προσφέρονται αμφότερα με 0% γκανιότα!

Η Γιουνάιτεντ επιστρέφει στο «Όλντ Τράφορντ» γνωρίζοντας ότι πρέπει να χτίσει πάνω στη σταθερότητα του τελευταίου καιρού. Με 11 βαθμούς στα πέντε πρόσφατα παιχνίδια, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ δείχνει καλύτερη συνοχή αλλά εξακολουθεί να κουβαλά τα αμυντικά της κενά, όπως φάνηκε στα δύο διαδοχικά 2-2 με Νότιγχαμ και Τότεναμ. Στην έδρα τους, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν τέσσερις συνεχόμενες νίκες, ενώ ο Εμπουεμό ειδικά, έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, δίνει κίνηση στην επίθεση και δημιουργεί σταθερή απειλή. Η Έβερτον, από την άλλη, πήρε ανάσα με το 2-0 επί της Φούλαμ, όμως μακριά από το «Γκούντισον Παρκ» δυσκολεύεται. Με μόλις τέσσερις βαθμούς εκτός έδρας και ιστορικά αρνητικό ρεκόρ στο Μάντσεστερ (τελευταία νίκη το 2013), μπαίνει σε ένα γήπεδο όπου συνήθως δεν βρίσκει τον τρόπο να αντισταθεί.

Στη Λάρισα, η πίεση είναι τεράστια. Η ΑΕΛ προέρχεται από το βαρύ 3-0 από τον Παναιτωλικό, σε ένα παιχνίδι όπου δεν παρουσίασε και πάλι τίποτα. Με τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε ματς, η κατάσταση έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και ο Κώστας Μαλεζάς μίλησε ξεκάθαρα: «ούτε μία δικαιολογία». Το αποψινό ματς έχει χαρακτήρα τελικού, ειδικά με το πρόγραμμα που ακολουθεί (Άρης, Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός).

Ο ΟΦΗ ζει τη δική του κρίση. Με επτά ήττες σε εννέα ματς και νέο προπονητή τον Χρήστο Κόντη, η ομάδα χρειάζεται άμεσα αντίδραση. Το 1-0 από την ΑΕΚ ήταν η δεύτερη ήττα με τον νέο τεχνικό, ενώ οι κόκκινες κάρτες έχουν κοστίσει επανειλημμένα. Το ματς στη Λάρισα είναι από εκείνα που μπορούν να αλλάξουν την ψυχολογία ή να βυθίσουν ακόμη περισσότερο.

Το Τορίνο – Κόμο αποτελεί ίσως το πιο «ζυγισμένο» ματς της ημέρας. Οι γηπεδούχοι μετρούν έξι διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα και τρεις ισοπαλίες σερί, με σταθερή άμυνα αλλά περιορισμένη δημιουργία. Η Κόμο του Φάμπρεγκας, όμως, έρχεται με 10 αγώνες αήττητο, χτυπώντας βαθμούς με πειθαρχία, συνοχή και προσεκτική ανάπτυξη. Αμφότερες έχουν ταυτόσημο μομεντουμ, σταθερές άμυνες και περιορισμένα λάθη, ένα προφίλ που συχνά οδηγεί σε ισορροπημένα παιχνίδια και κομβικές λεπτομέρειες.

