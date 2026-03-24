Η Betsson γιόρτασε μαζί με τον Ηρακλή την επιστροφή του στη Super League!

Η Betsson, επίσημος χορηγός της ΠΑΕ Ηρακλής, βρίσκεται δίπλα στον ιστορικό σύλλογο σε μια κορυφαία στιγμή του, την πολυπόθητη επιστροφή του στη Super League μετά από εννέα χρόνια. Οι «κυανόλευκοι» ολοκλήρωσαν την αγωνιστική περίοδο της Super League 2 με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας με 3‑1 της Αναγέννησης Καρδίτσας, σε έναν αγώνα – φιέστα που σφράγισε την άνοδο και τους έδωσε τον τίτλο του πρωταθλητή.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο ξεκίνησε μια μεγάλη γιορτή για τους φίλους του Ηρακλή, με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους οπαδούς να ζουν από κοινού μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και ενθουσιασμό. Το τρόπαιο του πρωταθλητή υψώθηκε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας την επιτυχία της ομάδας και σηματοδοτώντας την επιστροφή της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην επίσημη απονομή του Betsson MVP της σεζόν, ο Γιώργος Μάναλης παρέλαβε το βραβείο από τον κ. Θάνο Μαρίνο, Managing Director της Betsson αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην πορεία της ομάδας προς την άνοδο.

Παράλληλα, το Fan Zone της Betsson, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, αποτέλεσε σημείο συνάντησης και διασκέδασης για τους φίλους της ομάδας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια και να ζήσουν μοναδικές στιγμές γεμάτες εκπλήξεις και δώρα. Η εμπειρία αυτή μετέτρεψε την παρουσία τους στο γήπεδο σε μια ολοκληρωμένη γιορτή του ποδοσφαίρου, πριν ακόμη ξεκινήσει ο αγώνας.

Την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, η χορευτική ομάδα We Are Phase απογείωσε την ατμόσφαιρα, παρουσιάζοντας δυναμικές και εντυπωσιακές χορογραφίες που ξεσήκωσαν το κοινό και διατήρησαν τον παλμό της εξέδρας στα ύψη.

Οι φίλοι του Ηρακλή έδειξαν τη συγκίνησή τους και τις υψηλές προσδοκίες τους για τη νέα σεζόν στη Super League. Η ομάδα επιστρέφει επιτέλους εκεί που της αρμόζει και η Betsson συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στον Ηρακλή, στηρίζοντας ενεργά κάθε βήμα της νέας πρόκλησης στη μεγάλη κατηγορία.

