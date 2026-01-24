Η αυλαία της Κυριακής στην Super League με ειδικά στοιχήματα από τη Novibet! (25/01)

Η αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Super League «πέφτει» την Κυριακή με τρία ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Στο πρώτο χρονικά ματς (16:00) ο Άρης φιλοξενεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Λεβαδειακό.

Οι «κίτρινοι» μετά και την ήττα τους στη Λάρισα από την ΑΕΛ Novibet, βρίσκονται σε δύσκολη θέση όσον αφορά τη διεκδίκηση ακόμα και της 5ης θέσης.

Ο Μανόλο Χιμένεθ βλέπει να μαζεύονται σύννεφα πάνω από το κεφάλι του και οι Θεσσαλονικείς θέλουν να βγάλουν αντίδραση σε ένα απαιτητικό παιχνίδι.

Από την άλλη ο Λεβαδειακός συνεχίζει απτόητος την εντυπωσιακή του πορεία. Την προηγούμενη αγωνιστική πέρασε εμφατικά (3-1) από το Αγρίνιο και αύξησε τη διαφορά από την 5η θέση στους 9 βαθμούς.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα.

Άρης – Λεβαδειακός 1: 2.65 X: 3.20 2: 2.80

Στην Κρήτη ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες (15β.).

Οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν στην Τούμπα την προηγούμενη αγωνιστική από τον ΠΑΟΚ με 3-0.

Δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου. Τώρα θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πλησιάσουν την πρώτη οκτάδα.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναιτωλικός διανύει μία δύσκολη περίοδο καθώς προέρχεται από 4 σερί ήττες στο πρωτάθλημα.

Η τελευταία ήταν αυτή στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Λεβαδειακό (3-1), σε ένα ματς που οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου δεν είχαν καλή απόδοση.

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1: 2.01 X: 3.25 2: 4.00

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Ατρόμητος υποδέχεται στον Περιστέρι τον Παναθηναϊκό.

Οι Περιστεριώτες πήραν ένα μεγάλο διπλό (3-0) απέναντι στον Βόλο την προηγούμενη αγωνιστική και πλησίασαν στους τρεις βαθμούς την πρώτη οκτάδα.

Παρουσιάζονται βελτιωμένοι μετά την αλλαγή προπονητή και έχουν ανεβασμένη ψυχολογία.

Οι «πράσινοι» έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο στη Βουδαπέστη απέναντι στη Φερεντσβάρος και πήραν τον βαθμό (1-1). Εξασφάλισαν έτσι την πρόκρισή τους στα πλέι οφ του Europa League αλλά έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν απευθείας τη θέση τους στους «16».

Ο Ζαρουρί ήταν ο μοναδικός σκόρερ του «τριφυλλιού» σε μία αναμέτρηση όπου άξιζαν παραπάνω.

Με αυτή την εμφάνιση οδηγό θέλουν να παρουσιαστούν και στο Περιστέρι, καθώς στο πρωτάθλημα προέρχονται από μία βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ.

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: 1: 5.40 X: 3.80 2: 1.66

