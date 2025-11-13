H winmasters στο πλευρό του Ολυμπιακού στο Μιλάνο, με τις καλύτερες αποδόσεις και τις πιο άπαιχτες προσφορές*!

Μία ακόμη διαβολοβδομάδα της Euroleague ρίχνει απόψε αυλαία. Μία διαβολοβδομάδα που βρίσκει τον Ολυμπιακό στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, αλλά ταυτόχρονα και σε μία κατάσταση σοκ, λόγω του νέου σοβαρού τραυματισμού του Κίναν Έβανς.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες πρέπει να κοιτάξουν μπροστά και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Αρχής γενομένης από απόψε στις 21:30, απέναντι στην Αρμάνι στο Μιλάνο.

Μία αναμέτρηση στην οποία οι δύο ομάδες πάνε με νίκη στις αποσκευές τους. Ο Ολυμπιακός υπέταξε στο Φάληρο τη Ζαλγκίρις με 95-78, την ώρα που η Αρμάνι επικρατούσε με 80-72 της Βιλερμπάν στον ιταλικό βορρά.

Κάποια θα κάνει το 2/2 και με βάση τις αποδόσεις της winmasters, αυτή θα είναι του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στο 1.52 το διπλό των «ερυθρολεύκων», με τον άσο να ανέρχεται στο 2.60.

Το δικό τους ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πόντοι, με το line να τοποθετείται στο 166,5. Ουσιαστικά ισορροπία έχουμε στο Over και το Under, με το πρώτο να δίνεται στο 1.87 και το δεύτερο στο 1.92.

Πολλοί παίκτες του στοιχήματος όμως, στρέφονται στα χάντικαπ. Η Euroleague είναι απρόβλεπτη και σίγουρα μπορεί κανείς να βρει εξαιρετικές επιλογές.

Στη winmasters το μάτι πέφτει αμέσως πάνω στο -4,5 του Ολυμπιακού, το οποίο προσφέρεται στο 1.90. Ακριβώς στην ίδια απόδοση, συναντάμε και το +4,5 της Αρμάνι!

