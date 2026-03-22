H τελευταία στροφή της Super League με ειδικά στοιχήματα!

Η τελευταία αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Το σύνολο του Νίκολιτς προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από την Τσέλιε με 2-0, σε μία αναμέτρηση όπου δεν πραγματοποίησε καλή εμφάνιση.

Η πρόκριση βέβαια στα προημιτελικά του Conference League είχε στην ουσία «κλειδώσει» μετά τη νίκη της με 4-0 στο πρώτο ματς. Τώρα επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα και έπειτα στα ματς με τη Ράγιο.

Από την άλλη η Κηφισιά έφτασε τους 27 βαθμούς μετά τη νίκη της επί του Βόλου και έχει μαθηματικές ελπίδες ακόμα και για τα play off. Απέχει 10 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού και αυτό που θέλει είναι να μην μπλέξει σε περιπέτειες.

ΑΕΚ – Κηφισιά 1: 1.17 X: 6.90 2: 17.75

Στην Τρίπολη ο Αστέρας φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό ψάχνοντας βαθμούς για την παραμονή του. Οι Αρκάδες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, στο -5 από τη σωτηρία τους και δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες. Απέναντί τους θα βρουν έναν απογοητευμένο και αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» δεν ολοκλήρωσαν την υπέρβαση απέναντι στην Μπέτις την Πέμπτη και η ήττα τους με 4-0 στην Ανδαλουσία έφερε τον αποκλεισμό από τα προημιτελικά του Europa League. Επιστρέφουν στη Super League και θέλουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις έως το τέλος της σεζόν.

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 1: 5.35 X: 3.35 2: 1.76

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στον Βόλο να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα με μοναδικό στόχο τη νίκη. Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στην κορυφή του πρωταθλήματος, συγκατοικούν με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και θέλουν να παραμείνουν εκεί.

Θα έχουν και τη στήριξη του κόσμου στο πλευρό τους και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά τους αποτελέσματα. Στην αντίπερα όχθη ο Βόλος αγνοεί τη νίκη μέσα στο 2026 έχοντας δέκα σερί αγωνιστικές να πανηγυρίσει στο πρωτάθλημα. Έτσι έχει βρεθεί στην 9η θέση και θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθεί στα play off.

Βόλος – ΠΑΟΚ 1: 11.73 X: 5.25 2: 1.29

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet. Οι «ερυθρόλευκοι» σκέφτονται μόνο τη νίκη για να μπουν χωρίς άλλες απώλειες βαθμών στα play off για το πρωτάθλημα.

Οι «βυσσινί» προέρχονται από την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με τον Αστέρα, έμειναν στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού αλλά έχουν πολύ δύσκολη αποστολή στο Φάληρο.

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 1: 1.20 X: 6.10 2: 17.00

