H Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (23/11)

Το πρωτάθλημα επιστρέφει δυναμικά μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, με το κυρίως πιάτο της 11ης αγωνιστικής την Κυριακή (23/11) να έχει γεμάτο πρόγραμμα.

Αναμφίβολα δεσπόζει η σπουδαία αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη (21:00).

Ο Μανόλο Χιμένεθ επιστρέφει ως αντίπαλος της «Ένωσης» έχοντας συνδέσει το όνομά του με τους «κιτρινόμαυρους» της Αθήνας, με τρεις θητείες που είχαν ως επιστέγασμα το πρωτάθλημα του 2018, αλλά κι ένα κύπελλο το 2011.

Ο Ισπανός τεχνικός πλέον καθοδηγεί τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης που έχουν έξι ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη (2 ήττες, 4 ισοπαλίες), έχοντας 13 βαθμούς (7η θέση), με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην 3η θέση με 22 και -3 από την κορυφή χάρη στις δύο νίκες με Παναιτωλικό και ΟΦΗ με το ίδιο σκορ και τον ίδιο σκόρερ (1-0 με τον Πινέδα).

ΑΕΚ – Άρης 1:1.48 X:4.30 2:6.90

Η αυλαία της ημέρας ανοίγει στις Σέρρες όπου ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (17:00).

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ προέρχονται από τη νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (2-1) ανεβαίνοντας στους 15 βαθμούς (με αγώνα λιγότερο) και θέλουν να συνεχίσουν με «τρίποντο» για να ανέβουν στην κατάταξη.

Στην αντίπερα όχθη οι γηπεδούχοι με νέο προπονητή τον Ζεράρ Θαραγόθα που αντικατέστησε τον Κριστιάνο Μπάτσι, βρίσκονται στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς και τέσσερις συνεχόμενες ήττες (τελευταία το 5-2 από τον Λεβαδειακό) που ακολούθησαν τη μοναδική τους νίκη στον «μαραθώνιο» (2-1 με τον Αστέρα).

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 1:8.70 X:4.95 2:1.36

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Κηφισιά (19:00). Οι «ασπρόμαυροι» του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλουν επαναφορά στα «τρίποντα» μετά την ήττα στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (2-1) για να διατηρήσουν απόσταση βολής από την κορυφή (23 βαθμοί).

Από την πλευρά της η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στη Νίκαια (1-3) κι έχει μείνει στους 12 βαθμούς, τρέχοντας πάντως αήττητο τεσσάρων αγώνων εκτός έδρας (2 νίκες, 2 ισοπαλίες).

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 1:1.21 X:6.30 2:14.00

