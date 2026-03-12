H Stoiximan πλήρωσε κανονικά σαν ασίστ, του Βινίσιους!

Μία ή καμία; Αυτό το ερώτημα δεν είναι τόσο απλό όταν έχεις τοποθετήσει το χρήματα σου σε μία στοιχηματική αγορά. Η διχογνωμία ανάμεσα στην Opta και το επίσημο site της UEFA, δεν επηρέασε τα μέλη της Stoiximan, αφού όσα από αυτά έπαιξαν τον Βραζιλιάνο και κέρδισε το στοίχημά τους, πληρώθηκαν κανονικά.

Η θριαμβευτική εμφάνιση της Ρεάλ σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι επέφερε το 3-0, υπογεγραμμένο από τον Βαλβέρδε και μία (σχεδόν) βέβαιη πρόκριση. Ο Βινίσιους για τον επίσημο ιστότοπο της UEFA ήταν ο δημιουργός στο δεύτερο γκολ, στο χατ-τρικ του Ισπανού. Με βάση τον επίσημο πάροχο στατιστικών Opta, ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε 0 ασίστ, αφού η μπάλα δεν έφτασε απευθείας από πόδι του σε αυτό του Βαλβέρδε.

Η Stoiximan παρόλα αυτά, διευθέτησε ως κερδισμένα όλα τα στοιχήματα των μελών της που επηρεάζονταν από τη συγκεκριμένη «γκρι ζώνη». Αν λοιπόν σε οποιοδήποτε μονό, Bet Builder ή παρολί, το στοίχημα εξαρτιόταν από την αγορά αυτή, τότε αυτό διευθετήθηκε ως κίνηση καλής θέλησης και τα μέλη πήραν κανονικά τα κερδισμένα ποσά τους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από τη Stoiximan προς τα μέλη της. Το αντίθετο, είναι η πολλοστή.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις