H Stoiximan πλήρωσε κανονικά σαν ασίστ, του Βινίσιους!

H Stoiximan πλήρωσε κανονικά σαν ασίστ, του Βινίσιους!
L-R Vinicius Junior, Federico Valverde Real, MARCH 11, 2026 - Football / Soccer : Valverde celebrate with Vinicius after his 3rd goal during UEFA Champions League Round of 16 1st leg match between Real Madrid CF - Manchester City at the Estadio Santiago Bernabeu in Madrid, Spain. Noxthirdxpartyxsales PUBLICATIONxNOTxINxJPN aflo_323134292

Μία ή καμία; Αυτό το ερώτημα δεν είναι τόσο απλό όταν έχεις τοποθετήσει το χρήματα σου σε μία στοιχηματική αγορά. Η διχογνωμία ανάμεσα στην Opta και το επίσημο site της UEFA, δεν επηρέασε τα μέλη της Stoiximan, αφού όσα από αυτά έπαιξαν τον Βραζιλιάνο και κέρδισε το στοίχημά τους, πληρώθηκαν κανονικά.

Οι αποδόσεις των αγώνων του Europa League στη Stoiximan!

Η θριαμβευτική εμφάνιση της Ρεάλ σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι επέφερε το 3-0, υπογεγραμμένο από τον Βαλβέρδε και μία (σχεδόν) βέβαιη πρόκριση. Ο Βινίσιους για τον επίσημο ιστότοπο της UEFA ήταν ο δημιουργός στο δεύτερο γκολ, στο χατ-τρικ του Ισπανού. Με βάση τον επίσημο πάροχο στατιστικών Opta, ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε 0 ασίστ, αφού η μπάλα δεν έφτασε απευθείας από πόδι του σε αυτό του Βαλβέρδε.

Οι αποδόσεις των αγώνων του Conference League στη Stoiximan!

Η Stoiximan παρόλα αυτά, διευθέτησε ως κερδισμένα όλα τα στοιχήματα των μελών της που επηρεάζονταν από τη συγκεκριμένη «γκρι ζώνη». Αν λοιπόν σε οποιοδήποτε μονό, Bet Builder ή παρολί, το στοίχημα εξαρτιόταν από την αγορά αυτή, τότε αυτό διευθετήθηκε ως κίνηση καλής θέλησης και τα μέλη πήραν κανονικά τα κερδισμένα ποσά τους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από τη Stoiximan προς τα μέλη της. Το αντίθετο, είναι η πολλοστή.

