ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

H πιο PLUS προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

Με την Novibet οι προσφορές και το θέαμα από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε ταξιδεύουν σε άλλη… διάσταση με την κορυφαία προσφορά γνωριμίας NOVIPLUS!

Απόλυτη προσφορά* γνωριμίας με πλούσια έπαθλα

Διήμερο γεμάτο ένταση και σπουδαίες αναμετρήσεις με αφετηρία την Αγγλία για τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η αρχή γίνεται το Σάββατο (14:30) με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Άρσεναλ. Από την μία οι «Βίλατζερς» που προέχονται από σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Μπράιτον (3-4) θέλουν να εδραιωθούν στην τετράδα, την στιγμή που η Άρσεναλ φέτος μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ να διεκδικήσει τον πολυπόθητο τίτλο. Η συνέχεια έρχεται το βράδυ της ίδιας ημέρας (22:00), εκεί όπου η Ατλέτικο Μπιλμπάο υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα και θέλουν να επιστρέψουν στον δρόμο τον επιτυχιών με τα περιθώρια να στενεύουν … επικίνδυνα για τους γηπεδούχους. Την Κυριακή η αναμέτρηση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτή ανάμεσα σε Νάπολι και Γιουβέντους. Δύο ομάδες που ξεκίνησαν την σεζόν με τον ίδιο στόχο, με την Νάπολι μέχρι στιγμής να είναι στην κορυφή και την Γιουβέντους να ευελπιστεί να μειώσει την μεταξύ τους απόσταση.

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με απίθανη προσφορά* γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά* NOVIPLUS η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα