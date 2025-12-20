ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
H ντερμπάρα της Super League με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (21/12)

Με ντέρμπι στην Τούμπα κλείνει το 2025 για τη Super League καθώς ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (19:30) για την 15η αγωνιστική.

Άλλη μία σπουδαία αναμέτρηση στο πρωτάθλημα, με τον «δικέφαλο» του Βορρά να υποδέχεται τους «πράσινους» σε μια κρίσιμη στροφή.

Ο ΠΑΟΚ (32 βαθμοί) μετά την ήττα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (2-0) έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή και να εκμεταλλευτεί την απώλεια βαθμών του πρωτοπόρου Ολυμπιακού, αναζητώντας επιστροφή στα «τρίποντα» για να μη χάσει κι άλλο έδαφος, όντας στο -3 πλέον από την πρώτη θέση.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μεσοβδόμαδα νίκησε τη Μαρκό στην Τούμπα κλείνοντας τη League Phase του Κυπέλλου (4-1) και περιμένει τον Παναθηναϊκό για να απαντήσει στην ήττα του πρώτου γύρου στη Λεωφόρο (2-1) μετρώντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία ντέρμπι ως γηπεδούχος.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1:2.01 X:3.40 2:3.90

Αντίστοιχα τη δική του ευκαιρία να πλησιάσει τους Θεσσαλονικείς θέλει να αρπάξει το «τριφύλλι».

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μετά το 2-1 επί του Βόλου ανέβηκε στους 22 βαθμούς (με αγώνα λιγότερο) και γνωρίζει πως μόνο με νίκη στην Τούμπα θα μπορέσει να δει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια της κούρσας στο πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από το 1-2 στην Καβάλα για τo Κύπελλο, αποτέλεσμα που τους εξασφάλισε θέση στην πρώτη τετράδα της League Phase και απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά και μέσω του ντέρμπι με τον «δικέφαλο» θέλουν να κλείσουν θετικά τη χρονιά.

Οδηγός για τον Παναθηναϊκό είναι η μονομαχία του πρώτου γύρου όπου πανηγύρισε το «τρίποντο», ενώ αναζητά στη Θεσσαλονίκη την πρώτη νίκη επί του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα μετά το 1-2 στα Playoffs του 2023 με το πέναλτι του Φώτη Ιωαννίδη στις καθυστερήσεις.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

