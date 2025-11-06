H αναμέτρηση του ΣΕΦ με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις από τη Novibet!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρτιζάν στο ΣΕΦ (21:15) για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες της μετά την επικράτηση της με 62-58 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ την προηγούμενη αγωνιστική.

Σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι με χαμηλό σκορ, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά και έφτασαν σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στην έως τότε πρωτοπόρο της Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 14 πόντους σε 26:07 λεπτά συμμετοχής και για τους Πειραιώτες ακολούθησαν οι Ντόρσεϊ (11π.) και Μιλουτίνοφ (10π.).

Μετά από 2 σερί εντός έδρας ήττες στη διοργάνωση ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και τώρα θέλει να κάνει το ίδιο και απέναντι στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Εντός συνόρων οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε μία εύκολη νίκη (103-87) απέναντι στον Ηρακλή την Κυριακή στο ΣΕΦ και παραμένουν αήττητοι στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Για ένα δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είδε τον αντίπαλο του να προβάλει σοβαρή αντίσταση (22-23) αλλά στη συνέχεια οι παίκτες του Μπαρτζώκα πάτησαν γκάζι και έφτασαν σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Βεζένκοφ ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής πετυχαίνοντας 27 πόντους ενώ ο Χολ πρόσθεσε άλλους 23 στο καλύτερο του παιχνίδι με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 1 (-11,5):1.87 2 (+11,5):1.93

Από την άλλη η Παρτιζάν έφτασε κοντά σε μία σημαντική εντός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα την προηγούμενη αγωνιστική. Στο τέλος όμως έφυγε απογοητευμένη από το γήπεδο βλέποντας τον Κλάιμπερν να ευστοχεί σε buzzer-beater και να διαμορφώνει το τελικό (78-76).

Ο Ουάσινγκτον με 21 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, όμως δεν αρκούσε για να έρθει το επιθυμητό για τους ίδιους αποτέλεσμα.

Οι Σέρβοι «πλήρωσαν» το κακό τρίτο τους δεκάλεπτο (15-25) και γνώρισαν την 3η τους σερί ήττα στη διοργάνωση. «Έπεσαν» έτσι στην 17η θέση με ρεκόρ 3-5 και ψάχνουν αντίδραση απέναντι στον Ολυμπιακό του 5-3.

Προέρχονται μάλιστα από νέα ήττα, αυτή τη φορά για την Αδριατική Λίγκα, απέναντι στην Ντουμπάι με 82-70 σε ένα ματς όπου δεν ξεχώρισε κανένας παίκτης τους.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Euroleague

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ