Γουλβς – Μαν. Γιουνάιτεντ με το πιο «Ενισχυμένο» Bet Builder στα γκολ στην Elabet

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ταξιδεύει στο «Μολινό» γνωρίζοντας ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά της: να επεκτείνει το αήττητο εκτός έδρας σερί της στην Premier League, το οποίο ήδη φτάνει τα τέσσερα παιχνίδια. Εντυπωσιακή μακριά από το «Όλντ Τράφορντ» δείχνει πιο σταθερή απ’ ό,τι εντός έδρας, έχοντας συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς στα τελευταία ταξίδια της, την ώρα που η Γουλβς έχει πάρει μόλις δύο βαθμούς μέχρι στιγμής σε ολόκληρη τη σεζόν.

Ωστόσο, παρά τις καλές στιγμές, η Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να ταλαντεύεται. Το 1-1 με τη Γουέστ Χαμ αποκάλυψε ξανά τα προβλήματα συνέπειας, με το γκολ που δέχτηκε στο φινάλε να ακυρώνει την προσπάθεια και να επιβεβαιώνει την έλλειψη συγκέντρωσης στο κλείσιμο αγώνων. Παρ’ όλα αυτά, εκτός έδρας έχει δείξει χαρακτήρα. Πήρε αποτελέσματα απέναντι σε Λίβερπουλ, Κρίσταλ Πάλας, Τότεναμ και Νότιγχαμ, ενώ τα πηγαίνει καλά απέναντι σε ομάδες των χαμηλών θέσεων.

Για τη Γουλβς, η σεζόν μέχρι τώρα είναι εφιαλτική. Χωρίς νίκη και με επτά συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, η απόσταση από τη ζώνη της σωτηρίας έχει φτάσει στο -12. Η έλλειψη γκολ είναι το μεγαλύτερο αγκάθι: πέντε διαδοχικά παιχνίδια χωρίς να βρει δίχτυα, το χειρότερο επιθετικό σερί στην ιστορία της στην Premier League. Η αλλαγή προπονητή δεν έχει φέρει αποτέλεσμα, ενώ το 1-0 από τη Νότιγχαμ έδειξε ξανά ότι λείπει δημιουργία, ένταση και ξεκάθαρο πλάνο.

Η Μίλαν επιστρέφει στη Serie A με ξεκάθαρη αποστολή: να αφήσει πίσω της την ήττα και τον αποκλεισμό από τη Λάτσιο στο Coppa Italia και να συνεχίσει τη σταθερή της πορεία στον δρόμο του Σκουντέτο. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση: 12 αγώνες αήττητη, επτά clean sheets και μια άμυνα που έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και συνέπεια. Οι «Ροσονέρι» δείχνουν ομάδα με καθαρή ταυτότητα, ρυθμό και ισορροπία. Το ταξίδι στο Τορίνο, όμως, δεν είναι απλό. Η «Γκρανάτα» παίζει διαφορετικά μπροστά στο κοινό της και τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει τα εντός έδρας παιχνίδια με τη Μίλαν σε παγίδα: τρεις συνεχόμενες νίκες ως γηπεδούχος και μια παράδοση που έχει… γυρίσει από το 2021 και μετά. Ωστόσο, η φετινή εικόνα της Τορίνο είναι προβληματική. Η ήττα από τη Λέτσε έδειξε τις αδυναμίες της, ενώ η άμυνα με 23 γκολ παθητικό σε 13 ματς είναι η χειρότερη επίδοσή της την τελευταία πενταετία.

Η μάχη της παραμονής έχει αρχίσει νωρίς για Οσασούνα και Λεβάντε. Οι γηπεδούχοι έχουν μόλις 12 βαθμούς, με μία νίκη από τον Οκτώβριο και πρόβλημα στο γκολ (12 τέρματα σε 14 αγώνες). Ωστόσο, στην Παμπλόνα δείχνουν σκληρότερο πρόσωπο: 10 βαθμοί σε 6 εντός έδρας παιχνίδια και σαφώς καλύτερη συνοχή. Η Λεβάντε βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας, με 26 γκολ παθητικό και τέσσερις σερί ήττες. Παρ’ όλα αυτά, εκτός έδρας παίζει πιο άνετα και έχει πάρει 8 από τους 9 βαθμούς της μακριά από το σπίτι της. Η αλλαγή προπονητή έφερε μια πρώτη σπίθα, αλλά η πραγματική δοκιμασία είναι τώρα, απέναντι σε μια ομάδα που βλέπει το ματς ως τελικό.

