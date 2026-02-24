ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Για το θαύμα της πρόκρισης με κορυφαία ενισχυμένη απόδοση!

Για το θαύμα της πρόκρισης με κορυφαία ενισχυμένη απόδοση!
LIVE C

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Λεβερκούζεν στον δεύτερο αγώνα των Playoffs του Champions League (22:00) με φόντο την ανατροπή του 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης περνά από την «Bay Arena» του Λεβερκούζεν, με τον Ολυμπιακό να καλείται να κυνηγήσει την ανατροπή της ήττας του πρώτου αγώνα στο Φάληρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μειονέκτημα εξαιτίας των δύο γκολ που δέχθηκε σε διάστημα τριών λεπτών με δράστη τον Σικ (60’, 63’) και στον επαναληπτικό έχει σαφώς δύσκολο έργο.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Οι «ερυθρόλευκοι» που μπήκαν στην 24άδα της League Phase και πέρασαν στα νοκ άουτ χάρη σε σερί τριών νικών, πέτυχαν τις δύο εξ αυτών εκτός έδρας, με Καϊράτ (0-1) και Άγιαξ (1-2) και στόχος είναι άλλο ένα «διπλό», όπου όμως δε φτάνει η διαφορά του ενός γκολ.

Οδηγός πάντως για τους Πειραιώτες που νίκησαν ενδιάμεσα τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα, είναι η ιστορική ανατροπή του 2024 με τη Μακάμπι όταν επέστρεψαν μετά την ήττα με 1-4 στο Φάληρο, για να επικρατήσουν με το ίδιο σκορ στα 90 λεπτά της ρεβάνς και να προκριθούν έπειτα από παράταση με συνολικό σκορ 1-6.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Η Λεβερκούζεν του Κάσπερ Χιούλμαντ θέλει να υπερασπιστεί τη νίκη του πρώτου αγώνα για να εξασφαλίσει το εισιτήριο των «16» έχοντας τον πρώτο λόγο στην υπόθεση πρόκριση.

Η γερμανική ομάδα στοχεύει να κάνει αξιοπρόσεκτη πορεία στο Champions League, την ώρα που στη Bundesliga έχει χάσει πολύ έδαφος για να βρεθεί και τη νέα σεζόν στον θεσμό, έπειτα από τη νέα απώλεια με την ήττα στο Βερολίνο από την Ουνιόν (1-0), έχοντας φανερά πάντως το μυαλό στη ρεβάνς με τους «ερυθρόλευκους».

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Champions League.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα