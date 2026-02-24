Για το θαύμα της πρόκρισης με κορυφαία ενισχυμένη απόδοση!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Λεβερκούζεν στον δεύτερο αγώνα των Playoffs του Champions League (22:00) με φόντο την ανατροπή του 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης περνά από την «Bay Arena» του Λεβερκούζεν, με τον Ολυμπιακό να καλείται να κυνηγήσει την ανατροπή της ήττας του πρώτου αγώνα στο Φάληρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μειονέκτημα εξαιτίας των δύο γκολ που δέχθηκε σε διάστημα τριών λεπτών με δράστη τον Σικ (60’, 63’) και στον επαναληπτικό έχει σαφώς δύσκολο έργο.

Οι «ερυθρόλευκοι» που μπήκαν στην 24άδα της League Phase και πέρασαν στα νοκ άουτ χάρη σε σερί τριών νικών, πέτυχαν τις δύο εξ αυτών εκτός έδρας, με Καϊράτ (0-1) και Άγιαξ (1-2) και στόχος είναι άλλο ένα «διπλό», όπου όμως δε φτάνει η διαφορά του ενός γκολ.

Οδηγός πάντως για τους Πειραιώτες που νίκησαν ενδιάμεσα τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα, είναι η ιστορική ανατροπή του 2024 με τη Μακάμπι όταν επέστρεψαν μετά την ήττα με 1-4 στο Φάληρο, για να επικρατήσουν με το ίδιο σκορ στα 90 λεπτά της ρεβάνς και να προκριθούν έπειτα από παράταση με συνολικό σκορ 1-6.

Η Λεβερκούζεν του Κάσπερ Χιούλμαντ θέλει να υπερασπιστεί τη νίκη του πρώτου αγώνα για να εξασφαλίσει το εισιτήριο των «16» έχοντας τον πρώτο λόγο στην υπόθεση πρόκριση.

Η γερμανική ομάδα στοχεύει να κάνει αξιοπρόσεκτη πορεία στο Champions League, την ώρα που στη Bundesliga έχει χάσει πολύ έδαφος για να βρεθεί και τη νέα σεζόν στον θεσμό, έπειτα από τη νέα απώλεια με την ήττα στο Βερολίνο από την Ουνιόν (1-0), έχοντας φανερά πάντως το μυαλό στη ρεβάνς με τους «ερυθρόλευκους».

