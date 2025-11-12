Για το απόλυτο στην διαβολοβδομάδα με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (13/11)

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Παρί την Τρίτη με 95-101.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Κένιθ Φαρίντ να αγωνίζεται 23:28 λεπτά στο ντεμπούτου του με τη φανέλα της ομάδας και να κάνει double double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν εκπληκτικός, έχοντας και 3 μπλοκ και συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του. Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν με 20 πόντους, με τους γκαρντ του «τριφυλλιού» να είναι σε τρομερή κατάσταση.

Ο Σορτς είχε 13 πόντους και 6 ασίστ και ο Σλούκας 11 πόντους και 7 ασίστ. Αυτός που ξεχώρισε βέβαια ήταν ο Ντίνος Μήτογλου που πέτυχε 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (5/5 δ., 1/1 τρ., 4/4 β.).

Με αυτό το αποτέλεσμα το «τριφύλλι» έφτασε στο 6-4 και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά του αποτελέσματα έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία.

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 1(-4,5): 1.84 2(+4,5): 1.97

Από την άλλη η Ρεάλ Μαδρίτης προέρχεται από μία εκτός έδρας ήττα στην έδρα της Βαλένθια. Οι παίκτες του Σκαριόλο δεν ακολούθησαν τον ρυθμό των αντιπάλων τους στο 2ο και στο 4ο δεκάλεπτο και έτσι έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι από την ισπανική παραλιακή πόλη.

Ο Λάιλς με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ έκανε ό,τι μπορούσε για να δώσει τη νίκη στους Μαδριλένους όμως δεν ήταν αρκετό. Ο Καμπάτσο πρόσθεσε 15 πόντους και είχε 7 ασίστ ωστόσο η Ρεάλ έπεσε στο 5-5 και τώρα επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της στην οποία παραμένει Euroleague.

Οι «μερένγκες» έχουν επικρατήσει των Ολυμπιακού (89-77), Βιλερμπάν (85-72), Παρτιζάν (93-86) και Φενερμπαχτσέ (84-58) στη Μαδρίτη, όμως μακριά από αυτή δείχνουν περισσότερα προβλήματα.

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να «σπάσει» αυτό το σερί και να φύγει με το διπλό από μία δύσκολη έδρα.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Euroleague

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.