Για την νίκη στην Σερβία με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (05/11)

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Σερβία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία κακή εμφάνιση που συνδυάστηκε με ήττα (92-84) στην έδρα της Μονακό την προηγούμενη αγωνιστική.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν δεν είχε την ενέργεια που χρειαζόταν για μία τέτοια αναμέτρηση και δεν μπόρεσε να κοντράρει την αντίπαλο του. Είχε 14 ασίστ για 10 λάθη και 8/24 τρίποντα.

Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 26 πόντους σε 35:24 λεπτά που αγωνίστηκε, με τους Σλούκα (14π.) και Ερνανγκόμεθ (13β.) να είναι οι άλλοι δύο διψήφιοι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι» είδε τον Γιούρτσεβεν να τραυματίζεται και να μένει εκτός για περίπου έναν μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους 3 βασικούς του σέντερ στα «πιτς» και ο Αταμάν καλείται να βρει τη λύση προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παιχνιδιού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Σέρβοι από την άλλη δείχνουν σε εξαιρετική κατάσταση και μετρούν 6 σερί νίκες στη Euroleague. Τελευταίο «θύμα» τους ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ της οποίας επιβλήθηκαν στο Βελιγράδι με 99-92.

O Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ έκανε τη διαφορά για τον Αστέρα πετυχαίνοντας 23 πόντους με 7/13 δίποντας ενώ πολύ θετική παρουσία είχε ο Τσίμα Μονέκε με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Έτσι η ομάδα του Σάσα Ομπράτοβιτς ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 6-2, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός «έπεσε» στο 5-3.

Ο Ερυθρός βέβαια ηττήθηκε από την Σπάρτακ Σουμπότιτσα την Κυριακή με 85-80 για την Αδριατική Λίγκα όπου ήδη μετράει 2 ήττες τη φετινή σεζόν.

Αυτό ήταν και το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα για τον Σάσα Ομπράντοβιτς από τη στιγμή που ανέλαβε τον Ερυθρό Αστέρα τον Οκτώβριο.

