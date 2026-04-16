Για την ανατροπή-πρόκριση της ΑΕΚ στο Conference και την 1η θέση του Ολυμπιακού στη EuroLeague με 0% γκανιότα

Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας της. Το 3-0 της Μαδρίτης δεν αφήνει περιθώρια για υπολογισμούς. Αφήνει μόνο μία επιλογή: να παίξει για την ανατροπή μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το σκορ όμως του πρώτου αγώνα δεν αποτυπώνεται πλήρως και την εικόνα του. Η Ένωση πλήρωσε τα λάθη της, αλλά και τη δική της αστοχία. Τώρα όμως στην εξίσωση μπαίνει το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ: η έδρα της. Η Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Εκεί έχει πάρει μεγάλες νίκες μπροστά στον κόσμο της και έχει φέτος εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη.

Η Ράγιο έρχεται με το 3-0 στις αποσκευές της, όμως δεν είναι ομάδα που νιώθει άνετα μακριά από την έδρα της. Έχει δείξει αστάθεια εκτός έδρας και στο τελευταίο της παιχνίδι γνώρισε ήττα, κάτι που δείχνει ότι μπορεί να πιεστεί αν ο ρυθμός ανέβει. Το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο. Να μπει δυνατά, να βρει ένα γρήγορο γκολ και να βάλει τον αντίπαλο σε κατάσταση πίεσης. Αν το καταφέρει, το παιχνίδι μπορεί να πάρει άλλη μορφή. Αν όχι, ο χρόνος θα λειτουργεί υπέρ των Ισπανών.

Ο Ολυμπιακός δεν κυνηγά απλώς μια νίκη. Κυνηγά να κλείσει τη regular season όπως ακριβώς την έχτισε και με ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους πριν τα playoffs, ότι είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Η ομάδα του Μπαρτζώκα έχει φτάσει σε ένα σημείο της χρονιάς όπου όλα “κουμπώνουν”.

Πρώτη στη βαθμολογία της EuroLeague, με σερί νικών και εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν γιατί θεωρείται από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο. Η νίκη απέναντι σε ομάδες όπως η Ρεάλ και η Χάποελ ήταν αντίστοιχα statements. Ο Ολυμπιακός δεν βασίζεται σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού του. Παίζει ως η κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης, αλλά ταυτόχρονα παραμένει από τις πιο σκληρές ομάδες αμυντικά.

Απέναντι του, η Αρμάνι Μιλάνο είναι μία αδιάφορη ομάδα που απλώς περιμένει το τέλος της χρονιάς. Με ρεκόρ κάτω από το 50%, συνεχόμενες ήττες και έντονα προβλήματα συνοχής, δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει τις προσδοκίες. Οι τραυματισμοί και η έλλειψη σταθερής ταυτότητας την άφησαν εκτός στόχων πολύ νωρίς.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιστρέφει στο “City Ground” για ένα ματς που μοιάζει με εκείνες τις παλιές θρυλικές ευρωπαϊκές βραδιές με τον Μπράιν Κλαφ. Το 1-1 στο Πόρτο αφήνει τα πάντα ανοιχτά, αλλά ταυτόχρονα δίνει και μια αίσθηση ότι η έδρα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Στο πρώτο ματς η Πόρτο πίεσε, δημιούργησε περισσότερες φάσεις και είχε τον έλεγχο για μεγάλα διαστήματα, όμως η Φόρεστ άντεξε. Έπαιξε με πειθαρχία, κράτησε το σκορ χαμηλά και πήρε ένα αποτέλεσμα που της επιτρέπει να ελπίζει με αξιώσεις.

Η Φόρεστ έχει ήδη νικήσει την Πόρτο φέτος στο ίδιο γήπεδο με 2-0 στη φάση των ομίλων. Από την άλλη πλευρά, η Πόρτο κουβαλάει μια παράδοση που δεν τη βοηθά. Δεν έχει κερδίσει κανένα από τα τελευταία πέντε παιχνίδια της απέναντι σε αγγλικές ομάδες στο Europa League, ενώ γενικότερα δυσκολεύεται στο Νησί. Και το σημαντικότερο: σπάνια καταφέρνει να “τελειώσει” νοκ-άουτ εκτός έδρας, καθώς έχει κερδίσει μόλις δύο από τα τελευταία 22 δεύτερα παιχνίδια τέτοιων σειρών.

