Για την πρόκριση στους «8» σε Europa και Conference με ειδικά στοιχήματα!

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Πέμπτης, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στα προημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Ισπανία για μία δύσκολη αποστολή απέναντι στην Μπέτις, έχοντας ως «προίκα» τη νίκη με 1-0 στο ΟΑΚΑ. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ έδειξε χαρακτήρα στο πρώτο ματς και πήρε ένα δίκαιο αποτέλεσμα.

Μετά από χρόνια έχει και πάλι την ευκαιρία να φτάσει στους «8» του Europa League και δεν θέλει να την αφήσει να πάει χαμένη.

Γι’ αυτό τον λόγο ο Μπενίτεθ προχώρησε σε εκτεταμένο rotation στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό και ο Παναθηναϊκός έμεινε στην ισοπαλία (0-0).

Είναι εμφανές ότι ο σύλλογος έχει ρίξει το βάρος στο ματς με την Μπέτις και έχει πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στην Ισπανία.

Από την άλλη, οι Ανδαλουσιάνοι θέλουν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν την πρόκριση. Προέρχονται από την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με τη Θέλτα, σε ένα ματς όπου αγωνίστηκαν και αρκετοί βασικοί.

Μπέτις – Παναθηναϊκός 1: 1.44 X: 4.45 2: 7.70

Για το Conference League, η ΑΕΚ έχει στην ουσία εξασφαλίσει την παρουσία της στους 8 της διοργάνωσης. Πραγματοποίησε μία εκπληκτική εμφάνιση στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε και πήρε τη νίκη με 4-0.

Το τελικό σκορ μάλιστα μοιάζει μικρό με βάση την εμφάνιση της Ένωσης η οποία θα μπορούσε να πετύχει ακόμα περισσότερα τέρματα. Στη Super League οι «κιτρινόμαυροι» ήρθαν ισόπαλοι με τον Ατρόμητο (2-2) στο Περιστέρι σε μία συναρπαστική αναμέτρηση. Έτσι απέκτησε συγκάτοικο στην κορυφή τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, μία αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Στην αντίπερα όχθη η Τσέλιε μετά την ήττα από την ΑΕΚ προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Ο Ιβάν Μαέφσκι βρισκόταν ούτως ή άλλως υπό πίεση και αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο Βίτορ Καμπέλος είναι ο νέος προπονητής της ομάδας και έκανε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα, στη νίκη της ομάδας απέναντι στην Κόπερ.

ΑΕΚ – Τσέλιε 1: 1.27 X: 5.80 2: 10.75

