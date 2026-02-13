ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
«Φωτιά» στην κορυφή με ενισχυμένες αποδόσεις από τη Novibet!

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:30) στο σημαντικότερο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής στη Super League.

Σπουδαία μονομαχία στη Βοιωτία, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην έδρα της πιο παραγωγικής ομάδας του πρωταθλήματος, η οποία μπαίνει στην τελική ευθεία για να γράψει ιστορία με την είσοδο στην πρώτη τετράδα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρά την απογοήτευση για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία να προκριθεί στον πρώτο τελικό Κυπέλλου της ιστορίας της, θέλει να γράψει ιστορία στο πρωτάθλημα.

Με 38 βαθμούς βρίσκεται σταθερά στην 4η θέση και μέχρι αποδείξεως του εναντίου (+6 με αγώνα περισσότερο από τον Παναθηναϊκό) δείχνει απόλυτα ικανή να τερματίσει εκεί στο φινάλε της κανονικής περιόδου για να συμμετάσχει στα Playoffs τίτλου (1-4), έχοντας ήδη ξεπεράσει τον εαυτό της, καθώς η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει ποτέ ήταν η 9η τη σεζόν 2013/2014.

Ο Λεβαδειακός προέρχεται από διπλή ήττα απέναντι στον ΟΦΗ, το 3-2 στο πρωτάθλημα στο Παγκρήτιο και κυρίως το 0-1 στη Λιβαδειά για το Κύπελλο που κόστισε τον αποκλεισμό στον δεύτερο τη τάξει θεσμό και θέλει αποτέλεσμα για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους.

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 1:7.20 X:4.25 2:1.48

Για τον Ολυμπιακό η αποστολή στη Βοιωτία έρχεται με αποκλειστικό στόχο την επιστροφή στα «τρίποντα» για να μη χαθεί έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε στους 46 βαθμούς μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο (0-1) και στο -2 από την πρώτη θέση.

Οι Πειραιώτες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες για να κάνουν νέα αρχή, γνωρίζοντας τις δυσκολίες απέναντι σε μία ομάδα τετράδας που τους δυσκόλεψε πολύ στον πρώτο γύρο μέχρι να τη «λυγίσουν» στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 3-2.

Εξάλλου στις τρεις πρόσφατες αναμετρήσεις τους, ο Ολυμπιακός μετρά δύο νίκες στο γκολ (0-1, 3-2) και μία εντός έδρας ισοπαλία (2-2), την ώρα που έπειτα από αυτή την αποστολή ακολουθεί το πρώτο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν για τα Playoffs του Champions League.

