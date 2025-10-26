Top Leagues προσφορά* που δεν χάνει στη Fonbet!

Με το δυνατό παιχνίδι ανάμεσα σε Μπέτις και Ατλέτικο Μαδρίτης (27/10, 22:00) ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική στη La Liga. Είναι δύο ομάδες που βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία και είχαν και οι δύο ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Επιπλέον, στην Πορτογαλία, κοντράρονται Μορεϊρένσε και Πόρτο (22:15), σε παιχνίδι που έχει φαβορί. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Έληξε 0-0 ή 1-1; Η Fonbet σου δίνει τα λεφτά σου πίσω!

«Μάχη» περιμένουμε να γίνει στη Σεβίλλη, στο ντέρμπι της Μπέτις με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η γηπεδούχος ομάδα έμεινε στο 2-2 με τη Βιγιαρεάλ εκτός έδρας, ισοφαρίζοντας με δύο γκολ του Άντονι, στο 66’ και στο 94’. Επίσης, στο Europa League «κόλλησε» εκτός έδρας με την Γκενκ (0-0). Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε την Οσασούνα με 1-0, με δυσκολία, ενώ στο Champions League υπέστη καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο, στο Λονδίνο και ηττήθηκε με 4-0 από την Άρσεναλ. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές, όπως το Over 1,5 Ημίχρονο, στο 2.55.

Παρολί που δεν χάνει!

Επιπλέον, στην Πορτογαλία η Πόρτο δοκιμάζεται στην έδρα της Μορεϊρένσε για την 9η αγωνιστική της λίγκας. Η γηπεδούχος ομάδα τα πηγαίνει αρκετά καλά έχοντας 15 βαθμούς με 5 νίκες σε 8 αγώνες, αλλά στο τελευταίο ματς έχασε 3-2 από τη Νασιονάλ Μαδέιρα. Η Πόρτο είναι πρωτοπόρος και αήττητη με 7-1-0, ενώ είχε προηγηθεί το ντέρμπι με την Μπενφίκα (0-0), στη Λισσαβόνα. Επιπλέον, σε επίπεδο Ευρώπης έχασε ξανά στην Αγγλία όπου έχει κακή παράδοση. Αυτήν τη φορά, για το Europa League, έχασε 2-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών στη League Phase της διοργάνωσης. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το Goal/Goal, στο 2.20.

Παίρνεις μέρος στο Τουρνουά Στοιχήματος και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου διαρκεί ως τις 28/10 (08:00) και εκείνο της Euroleague ως τις 31/10. Επιπλέον, αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports είναι μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Top Leagues προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στα Top Leagues. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχουν κι άλλες προσφορές*, αυτή για το NBA και εκείνη για το Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις |21+

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |