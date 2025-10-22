Fonbet: Europa League προσφορά* που δεν χάνει

Σε Ολλανδία και Γαλλία, απέναντι σε Φέγενορντ (19:45) και Λιλ (22:00), δοκιμάζονται Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, αντίστοιχα, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Δύο δυνατές και δύσκολες αναμετρήσεις. Επιπρόσθετα, η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια την Αμπερντίν (19:45) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και θέλει να πάρει την πρώτη νίκη. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Επιστροφή χρημάτων σε 0-0 και 1-1

Ο Παναθηναϊκός τα… χάλασε με την εντός έδρας ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2-1) και έχασε μοναδική ευκαιρία να μπει με το 2/2 στο Europa League. Στην πρεμιέρα είχε σαρώσει με 4-1 τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία. Επιπλέον, στο πρωτάθλημα έμεινε στο 1-1 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και έχασε κι άλλο έδαφος. Απέναντί του, στο Ρότερνταμ, έχει τη Φέγενορντ που έχει δύο ήττες στην Ευρώπη, από Μπράγκα (1-0) και Άστον Βίλα (2-0). Αντίθετα, στο πρωτάθλημα είναι πρώτη και αήττητη και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της διέλυσε την ουραγό Χέρακλες με 7-0. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές, όπως το Διπλή ευκαιρία 12 & Goal/Goal, στο 2.45. Επιπλέον, το Θέλτα – Νις είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά, με σπέσιαλ αγορές για όλα τα γούστα.

Παρολί που δεν χάνει!

Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, δοκιμάζεται στη Γαλλία και ψάχνει την πρώτη του νίκη, μετά το 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα στην Ισπανία. Αντίθετα, στη Σούπερ Λιγκ κέρδισε τα ντέρμπι με ΑΕΚ (2-0) και Ολυμπιακό (2-1) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Λιλ από την πλευρά της αναζητά το 3/3 στον όμιλο του Europa League, έχοντας κερδίσει Μπραν (2-1) και Ρόμα (1-0). Στη Ligue 1 είναι στην έκτη θέση και την περασμένη αγωνιστική νίκησε 2-0 τη Ναντ. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως Over 1,5 Ημίχρονο, στο 2.50. Επιπρόσθετα, ευρωπαϊκό αγώνα δίνει και η ΑΕΚ, για το Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να… ρεφάρει για την ήττα από την Τσέλιε (3-1), αν και είχε προηγηθεί στο 7’ με το γκολ του Κουτέσα. Από ήττα έρχεται και στο πρωτάθλημα, όπου αν και είχε ένα σχετικά καλό πρώτο ημίχρονο, έχασε 2-0 από τον ΠΑΟΚ και μαζί έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας. Απέναντί της έχει την Αμπερντίν που στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα έχασε 3-2 από τη Σαχτάρ. Εξάλλου, στο πρωτάθλημα Σκωτίας, κέρδισε 1-0 τη Σεντ Μίρεν, για τη δεύτερη σερί επιτυχία. Εδώ, το ΑΕΚ – Πρώτη στα 3 γκολ, το βρίσκουμε στο 2.05.

Παίρνεις μέρος στο τουρνουά στοιχήματος Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Το Τουρνουά Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων είναι μέχρι τις 24/10 (08:00), ενώ εκείνο του Ποδοσφαίρου έρχεται στις 24/10 και διαρκεί ως τις 28/10 (08:00). Εξάλλου, έχουμε και το Τουρνουά Euroleague με διάρκεια ως τις 31/10, όπως και αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Europa League προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στο Europa League. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχουν κι άλλες προσφορές*, τόσο για το Conference League, όσο και για τη Euroleague. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις |21+

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |