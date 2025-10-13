Fonbet: Euroleague προσφορά* που δεν χάνει

Στη «μάχη» της Euroleague ρίχνεται και πάλι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (14/10) την Αναντολού Εφές (21:15), για την 4η αγωνιστική. Πάντως, αγωνιστική δράση υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, η τελευταία μέρα που έχει Εθνικές ομάδες για τον Οκτώβριο, για τα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Πορτογαλία – Ουγγαρία (21:45) και Ιταλία – Ισραήλ (21:45). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Aν πάει παράταση, πληρώνεσαι!

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο παιχνίδι με φόρα και καλή ψυχολογία που του δίνει η νίκη επί του Παναθηναϊκού (90-86) για τη Basket League. Ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στη νίκη, σε ένα ματς που είχε συναρπαστικό φινάλε. Επιπλέον, σε επίπεδο Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκονται στο 2-1 μετά τα πρώτα τρία παιχνίδια. Στο πιο πρόσφατο, μάλιστα, νίκησαν την Ντουμπάι BC με 86-67. Από την άλλη, η Εφές είναι στο 1-2 στην Ευρωλίγκα, με πιο πρόσφατο ματς την ήττα με 93-87 από την Παρτιζάν, στο Βελιγράδι. Εξάλλου, σε επίπεδο πρωταθλήματος, επικράτησε της Μερκεζεφεντί με άνεση (90-72) και ας χαλάρωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές, όπως το Under 166,5 Συνολικοί Πόντοι, στο 1.90.

Παρολί που δεν χάνει!

Επιπλέον, στο Ποδόσφαιρο, Πορτογαλία – Ουγγαρία κοντράρονται για την 4η αγωνιστική στον έκτο όμιλο. Οι Πορτογάλοι έχουν μπει με 3/3 στο γκρουπ και είναι φαβορί για την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι, νίκησαν 1-0 την Ιρλανδία με γκολ του Νέβες στο 91’, ενώ στο 75’ είχαν χαμένο πέναλτι με τον Ρονάλντο. Η Ουγγαρία, από την άλλη, είναι στους 4 βαθμούς και ψάχνει αποτέλεσμα εδώ. Στο τελευταίο της ματς, κέρδισε 2-0 την Αρμενία, σκοράροντας με Λούκατς (56’) και Γκρούμπερ (94’). Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως Goal/Goal, στο 1.93. Εξάλλου, στον ένατο όμιλο, η Ιταλία των 12 βαθμών παίζει με το Ισραήλ. Οι Ιταλοί ψάχνουν τη νίκη ώστε να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για την πρώτη θέση και προ ημερών νίκησαν 3-1 την Εσθονία. Από την άλλη, το Ισραήλ με τους 9 βαθμούς, διασύρθηκε με 5-0 από τη Νορβηγία το περασμένο Σάββατο. Εδώ, το Over 1,5 Ημίχρονο προσφέρεται στο 1.90. Μάλιστα, το Πορτογαλία – Ουγγαρία είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά, με σπέσιαλ αγορές για όλα τα γούστα.

Παίρνεις μέρος στο τουρνουά στοιχήματος Μπάσκετ και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Τα Τουρνουά που «τρέχουν» στη Fonbet είναι πολλά και μπορείτε να λάβετε μέρος σε όλα. Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου έχει διάρκεια ως τις 15/10 (08:00), ενώ έχουμε και το Τουρνουά Euroleague με διάρκεια ως τις 31/10. Επιπλέον, υπάρχουν και αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Euroleague προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στη Euroleague. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επιπλέον, υπάρχουν άλλες δύο προσφορές*, τόσο για το παιχνίδι Ολυμπιακός – Εφές, όσο και για τα Προκριματικά Μουντιάλ 2026. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις |21+

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |