ΔΕΣ Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με Champions League προσφορά* από τη Fonbet!

Σκληρή δοκιμασία περιμένει τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη. Ο πρωταθλητής Ελλάδας φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και δεδομένα έχει πολύ δύσκολο έργο. Επιπλέον, ξεχωρίζουν και οι αναμετρήσεις Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00) και Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι (22:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Επιστροφή χρημάτων σε 0-0 και 1-1

Ο Ολυμπιακός δίνει άλλο ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και είναι το αουτσάιντερ απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 2-0 από την Άρσεναλ την περασμένη αγωνιστική, ενώ στην πρεμιέρα είχαν μείνει στο 0-0 με την Πάφο. Επίσης, σε επίπεδο πρωταθλήματος, έρχονται από το «διπλό» με 2-0 επί της ΑΕΛ. Η Μπαρτσελόνα έχασε 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν και στην πρεμιέρα είχε κερδίσει με το ίδιο σκορ τη Νιούκαστλ. Επίσης, στο πρωτάθλημα, μία εβδομάδα πριν το «Clasico», κέρδισε δύσκολα τη Χιρόνα με 2-1, με γκολ του Αραούχο στις καθυστερήσεις. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές, όπως το Over 1,5 Ημίχρονο, στο 1.95. Μάλιστα, το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, όπως και το Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε έναν θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά, με σπέσιαλ αγορές για όλα τα γούστα.

Παρολί που δεν χάνει!

Στο Λονδίνο, η Άρσεναλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν με ψυχολογία, μιας και μετά τη νίκη με 1-0 επί της Φούλαμ, παρέμειναν στην πρώτη θέση και στο +4 από τη Λίβερπουλ. Επιπλέον, σε επίπεδο Ευρώπης, έχουν μπει με 2/2, κερδίζοντας 2-0 Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ολυμπιακό. Η Ατλέτικο, από την άλλη, κέρδισε 5-1 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ στην πρεμιέρα έχασε στο φινάλε 3-2 από τη Λίβερπουλ. Εν τω μεταξύ, στη La Liga, νίκησε 1-0 την Οσασούνα με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως 1 & Over 1,5, στο 1.90. Επιπρόσθετα, στην Ισπανία παίζουν Βιγιαρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι. Το «κίτρινο υποβρύχιο» δεν έχει νίκη στη σεζόν, στο Champions League, μετά το 1-0 από την Τότεναμ και το 2-2 τη Γιουβέντους, ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα έμεινε στο 2-2 με την Μπέτις. Η Σίτι κέρδισε 2-0 τη Νάπολι στην πρεμιέρα και «πέταξε» δύο βαθμούς (ισοφαρίστηκε στο τέλος με πέναλτι) στο 2-2 με τη Μονακό. Επίσης, στην Premier League κέρδισε 2-0 την Έβερτον και ανέβηκε στη 2η θέση. Εδώ, το 2 & Over 2,5, το βρίσκουμε στο 2.30.

Παίρνεις μέρος στο τουρνουά στοιχήματος Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Το νέο Τουρνουά Ποδοσφαίρου έρχεται στις 24/10 και διαρκεί ως τις 28/10 (08:00), ενώ έχουμε και το Τουρνουά Euroleague με διάρκεια ως τις 31/10. Επιπλέον, υπάρχουν και αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Champions League προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στο Champions League. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχει κι άλλη προσφορά*, για το παιχνίδι Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις |21+

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |