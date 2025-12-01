Flash Διαγωνισμός: Δωρεάν Ταξίδι – Με την ΑΕΚ στη Σαμψούντα

Τώρα μπορείς να βρεθείς στο πλευρό της ΑΕΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Σάμσουνσπορ, με τον σούπερ διαγωνισμό* του PS Blog!

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προσπάθειά της να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase, μετά και τη σπουδαία νίκη επί της Φιορεντίνα, κι εσύ έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία!

Οι «κιτρινόμαυροι» θα βρεθούν στην Τουρκία, όπου και θα αντιμετωπίσουν τη Σάμσουνσπορ (11/12, 19:45) κι εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της αποστολής, μαζί με το plus one σου, με τον μοναδικό διαγωνισμό* του PS Blog!

Διαγωνισμός* | Με την ΑΕΚ στη Σαμψούντα

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League θα βρει την ΑΕΚ στην Τουρκία κι εσύ μπορείς να απολαύσεις την τελευταία εκτός έδρας αναμέτρηση της «Ένωσης» με το διπλό ταξιδιωτικό πακέτο* που κληρώνει το PS Blog.

Το διπλό πακέτο περιλαμβάνει:

απ’ ευθείας πτήσεις τσάρτερ από και προς την Αθήνα

διαμονή σε ξενοδοχείο

μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο

μετακινήσεις προς και από το γήπεδο

εισιτήρια αγώνα

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό* θα βρεις στο PS Blog!