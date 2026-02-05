ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Φινάλε στην διαβολοβδομάδα με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague. 

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία σπουδαία νίκη την Τρίτη (03/02) στην Telekom Center Athens απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81. 

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Τζέριαν Γκραντ ο οποίος στα δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πέτυχε το καλάθι της νίκης.

O Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 19 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, με τον Παναθηναϊκό να βγάζει αντίδραση στο παρκέ. 

Από την αντεπίθεση της ομάδας δεν θα μπορούσε να λείψει ο αρχηγός της. Ο Κώστας Σλούκας σημείωσε 22 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. 

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν έφτασε τις 16 νίκες και μαζί με άλλες 6 ομάδες έχει ρεκόρ 16-10 στη Euroleague. 

Η αναμέτρηση στο Βελιγράδι κρύβει αρκετές δυσκολίες για τον Παναθηναϊκό. Το «τριφύλλι» μετράει 3 σερί ήττες στο Βελιγράδι και θέλει να βάλει στοπ σε αυτή την παράδοση. 

Για άλλο ένα παιχνίδι δεν θα έχει βέβαια τον Κέντρικ Ναν, με τον σούπερ σταρ της ομάδας να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το επόμενο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ στην Αθήνα.

Παρτιζάν 1(+5.5): 1.90 Παναθηναϊκός 2(-5.5): 1.90

Από την άλλη η Παρτιζάν πάλεψε αρκετά στο Τελ Αβίβ απέναντι στη Μακάμπι την Τρίτη αλλά στο τέλος ηττήθηκε με 95-93. 

Το παιχνίδι ήταν ισόπαλο τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αλλά ένα buzzer beater του Κλαρκ υποχρέωσε τους Σέρβους στη 18η φετινή ήττα τους στη διοργάνωση.

Μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η Παρτιζάν προσπαθεί να βρει τα πατήματα της αλλά ξέρει ότι δεν θα μπει ούτε στα play in της της Euroleague. 

Έχει αποδείξει όμως το τελευταίο διάστημα ότι δεν παρουσιάζεται αδιάφορη στα παιχνίδια της. 

Στο Βελιγράδι έχει επικρατήσει στην παράταση της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβαλε δύσκολα στη Μακάμπι και δεν δείχνει εικόνα διάλυσης.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει άλλη μία καλή εμφάνιση προκειμένου να ανέβει ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Euroleague. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI 

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ 

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα