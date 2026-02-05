Φινάλε στην διαβολοβδομάδα με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία σπουδαία νίκη την Τρίτη (03/02) στην Telekom Center Athens απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Τζέριαν Γκραντ ο οποίος στα δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πέτυχε το καλάθι της νίκης.

O Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 19 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, με τον Παναθηναϊκό να βγάζει αντίδραση στο παρκέ.

Από την αντεπίθεση της ομάδας δεν θα μπορούσε να λείψει ο αρχηγός της. Ο Κώστας Σλούκας σημείωσε 22 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν έφτασε τις 16 νίκες και μαζί με άλλες 6 ομάδες έχει ρεκόρ 16-10 στη Euroleague.

Η αναμέτρηση στο Βελιγράδι κρύβει αρκετές δυσκολίες για τον Παναθηναϊκό. Το «τριφύλλι» μετράει 3 σερί ήττες στο Βελιγράδι και θέλει να βάλει στοπ σε αυτή την παράδοση.

Για άλλο ένα παιχνίδι δεν θα έχει βέβαια τον Κέντρικ Ναν, με τον σούπερ σταρ της ομάδας να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το επόμενο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ στην Αθήνα.

Παρτιζάν 1(+5.5): 1.90 Παναθηναϊκός 2(-5.5): 1.90

Από την άλλη η Παρτιζάν πάλεψε αρκετά στο Τελ Αβίβ απέναντι στη Μακάμπι την Τρίτη αλλά στο τέλος ηττήθηκε με 95-93.

Το παιχνίδι ήταν ισόπαλο τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αλλά ένα buzzer beater του Κλαρκ υποχρέωσε τους Σέρβους στη 18η φετινή ήττα τους στη διοργάνωση.

Μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η Παρτιζάν προσπαθεί να βρει τα πατήματα της αλλά ξέρει ότι δεν θα μπει ούτε στα play in της της Euroleague.

Έχει αποδείξει όμως το τελευταίο διάστημα ότι δεν παρουσιάζεται αδιάφορη στα παιχνίδια της.

Στο Βελιγράδι έχει επικρατήσει στην παράταση της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβαλε δύσκολα στη Μακάμπι και δεν δείχνει εικόνα διάλυσης.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει άλλη μία καλή εμφάνιση προκειμένου να ανέβει ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία.

