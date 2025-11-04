ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
F1: Κερδίζεις* επίσημο teamwear της McLaren F1 Team (διαγωνισμός από το Pamestoixima.gr)

Ο συναρπαστικός διαγωνισμός* του PS Blog προσφέρει σε 5 τυχερούς επίσημο ρουχισμό της McLaren F1 Team, για να ζήσουν την εμπειρία της Formula 1 ακόμα πιο έντονα!’

Η Formula 1 συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις και μία ακόμα κούρσα είναι μπροστά! Το Grand Prix της Βραζιλίας πλησιάζει, ενώ έρχονται και αυτά του Λας Βέγκας, του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι. Οι «μονομαχίες» των οδηγών κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον και με ανυπομονησία αναμένεται η στέψη του φετινού πρωταθλητή.

Κι εσύ μπορείς να ζήσεις την δράση και την εμπειρία της McLaren F1 Team σαν πραγματικός fan της πίστας, αποκτώντας το δικό σου ολοκληρωμένο look! Πέντε τυχεροί θα κερδίσουν* από ένα πακέτο επίσημου teamwear της McLaren F1 Team, που περιλαμβάνει:

  • 1 backpack
  • 1 hoodie
  • 1 t-shirt
  • 1 καπέλο

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Κυριακή (09/11, 23:59). Περισσότερες πληροφορίες στο PS Blog του Pamestoixima.gr.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

