Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Παρασκευής, έχει παιχνίδια από όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στην τελική τους ευθεία.

Στην Premier League, η Γουλβς φιλοξενεί την Άστον Βίλα για την 28η αγωνιστική. Οι «λύκοι» μπορεί να είναι στην τελευταία θέση με 10 βαθμούς και ουσιαστικά να έχουν υποβιβαστεί, αλλά δεν παρατάνε κανένα παιχνίδι τους.

Μετά την ισοπαλία με την Άρσεναλ, ηττήθηκαν στο 90’ από την Κρίσταλ Πάλας δείχνοντας καλό πρόσωπο.

Από την άλλη η Βίλα «σκόνταψε» στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Λιντς, βρίσκοντας μάλιστα το γκολ της ισοφάρισης στο 88’ με τον Έιμπραχαμ.

Παραμένουν στην 3η θέση της βαθμολογίας, με τη Γιουνάιτεντ να έχει μειώσει στους τρεις βαθμούς.

Γουλβς – Άστον Βίλα 1: 3.95 X: 3.65 2: 1.91

Στην Bundesliga, η Άουγκσμπουργκ υποδέχεται την Κολωνία και ψάχνει την 3η σερί της νίκη. Η ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη διανύει την καλύτερη της φετινή περίοδο και αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μπορεί να ελπίζει ακόμα και σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Από την άλλη η Κολωνία δεν έχει πανηγυρίσει κάποια νίκη εδώ και τρία παιχνίδια, ενώ προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία (2-2) απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Είναι στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού και ψάχνει βαθμούς σε κάθε παιχνίδι.

Αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες με κοινούς στόχους, με την Άουγκσμπουργκ βέβαια να έχει το μομέντουμ.

Άουγκσμπουργκ – Κολωνία 1: 2.30 X: 3.35 2: 3.20

Για τη La Liga, η Λεβάντε και η Αλαβές έρχονται αντιμέτωπες στην έδρα της πρώτης, σε μία αναμέτρηση με έντονο το στοιχείο της παραμονής.

Οι γηπεδούχοι είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, στο -6 από τη σωτηρία τους και κάθε ματς από εδώ και πέρα είναι σαν «τελικός. Μετράνε βέβαια τέσσερις σερί ήττες, έχοντας πετύχει 2 γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Στην αντίπερα όχθη η Αλαβές έχει δύο σερί ισοπαλίες απέναντι σε Σεβίλλη (1-1) και Τζιρόνα (2-2). Δεν αισθάνεται ωστόσο τόσο άνετα με την παραμονή της, ούσα στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Λεβάντε – Αλαβές 1: 2.65 X: 3.10 2: 2.85

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.