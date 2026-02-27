ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Παρασκευής, έχει παιχνίδια από όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στην τελική τους ευθεία.

Στην Premier League, η Γουλβς φιλοξενεί την Άστον Βίλα για την 28η αγωνιστική. Οι «λύκοι» μπορεί να είναι στην τελευταία θέση με 10 βαθμούς και ουσιαστικά να έχουν υποβιβαστεί, αλλά δεν παρατάνε κανένα παιχνίδι τους.

Μετά την ισοπαλία με την Άρσεναλ, ηττήθηκαν στο 90’ από την Κρίσταλ Πάλας δείχνοντας καλό πρόσωπο.

Από την άλλη η Βίλα «σκόνταψε» στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Λιντς, βρίσκοντας μάλιστα το γκολ της ισοφάρισης στο 88’ με τον Έιμπραχαμ.

Παραμένουν στην 3η θέση της βαθμολογίας, με τη Γιουνάιτεντ να έχει μειώσει στους τρεις βαθμούς.

Γουλβς – Άστον Βίλα 1: 3.95 X: 3.65 2: 1.91

Στην Bundesliga, η Άουγκσμπουργκ υποδέχεται την Κολωνία και ψάχνει την 3η σερί της νίκη. Η ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη διανύει την καλύτερη της φετινή περίοδο και αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μπορεί να ελπίζει ακόμα και σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Από την άλλη η Κολωνία δεν έχει πανηγυρίσει κάποια νίκη εδώ και τρία παιχνίδια, ενώ προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία (2-2) απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Είναι στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού και ψάχνει βαθμούς σε κάθε παιχνίδι.

Αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες με κοινούς στόχους, με την Άουγκσμπουργκ βέβαια να έχει το μομέντουμ.

Άουγκσμπουργκ – Κολωνία 1: 2.30 X: 3.35 2: 3.20

Για τη La Liga, η Λεβάντε και η Αλαβές έρχονται αντιμέτωπες στην έδρα της πρώτης, σε μία αναμέτρηση με έντονο το στοιχείο της παραμονής.

Οι γηπεδούχοι είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, στο -6 από τη σωτηρία τους και κάθε ματς από εδώ και πέρα είναι σαν «τελικός. Μετράνε βέβαια τέσσερις σερί ήττες, έχοντας πετύχει 2 γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Στην αντίπερα όχθη η Αλαβές έχει δύο σερί ισοπαλίες απέναντι σε Σεβίλλη (1-1) και Τζιρόνα (2-2). Δεν αισθάνεται ωστόσο τόσο άνετα με την παραμονή της, ούσα στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Λεβάντε – Αλαβές 1: 2.65 X: 3.10 2: 2.85

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα