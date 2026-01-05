Ευρωλιγκάτοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με 0% γκανιότα και ενισχυμένα Bet Builders

Το μεταξύ τους ντέρμπι πέρασε, με τον Ολυμπιακό θριαμβευτή και τον Παναθηναϊκό να παλεύει ξανά με τη σκιά της εσωστρέφειας. Και τώρα, αμφότεροι μπαίνουν σε ακόμη μία διαβολοβδομάδα στη EuroLeague. Από τη μία, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να κεφαλαιοποιήσουν όσα καλά τους συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Από την άλλη, οι «πράσινοι» αναζητούν ένα απαραίτητο restart, ώστε να μη χαθεί η επαφή με την κορυφή και να μη βαρύνει κι άλλο το κλίμα.

Ο Ολυμπιακός πάει στην Πόλη με την ψυχολογία στο ζενίθ και ένα βασικό ερωτηματικό: την ενέργεια. Το 2026 έχει ξεκινήσει ιδανικά στον Πειραιά, με αποκορύφωμα ακόμη μία επικράτηση σε ντέρμπι αιωνίων. Το 82-87 στο ΟΑΚΑ επιβεβαίωσε ξανά την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σαν έξτρα boost ήρθαν και τα νέα της επικείμενης απόκτησης του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν, σε μια περίοδο όπου όλα μοιάζουν να κουμπώνουν.

Η φόρμα πάντως παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Με τρεις σερί νίκες στη EuroLeague, ρεκόρ 11-7 και την πρώτη εξάδα να πλησιάζει, οι «ερυθρόλευκοι» στηρίζονται στους φορμαρισμένους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ για να διεκδικήσουν αποτέλεσμα απέναντι σε μία από τις πιο σκληρές έδρες της διοργάνωσης. Η Φενέρμπαχτσε προέρχεται από «100άρα» στο ντέρμπι κορυφής με την Μπεσίκτας και τρέχει σερί τριών νικών στη EuroLeague, έχοντας εδραιωθεί στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-6. Η άμυνα αποτελεί το βασικό της όπλο και στόχος είναι ξεκάθαρος: να περιορίσει τον ρυθμό και τις επιθετικές εκρήξεις του Ολυμπιακού.

Για τον Παναθηναϊκό, η διαβολοβδομάδα έρχεται με επείγουσα ανάγκη για αντίδραση, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν βαριά σύννεφα πάνω από το ΟΑΚΑ. Οι δημόσιες τοποθετήσεις μετά το ντέρμπι έδειξαν πως η πίεση αυξάνεται. Ο Ναν παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς, όμως η συνολική αμυντική λειτουργία και η συνέπεια στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι συνεχίζουν να προβληματίζουν.

Με ρεκόρ 12-7 και προσωρινή παρουσία στην πρώτη εξάδα, το «τριφύλλι» υποδέχεται την Ολίμπια Μιλάνο γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Οι Ιταλοί προέρχονται από τρεις σερί ήττες στη EuroLeague και έχουν πέσει στη 12η θέση, όμως παραμένουν επικίνδυνοι, ειδικά όταν βρίσκουν ρυθμό από την περιφέρεια. Το timing απαιτεί πειθαρχία, ένταση και καθαρές αποφάσεις.

Η Γιουβέντους συνεχίζει να ψάχνει σταθερότητα στο ξεκίνημα του 2026. Η ισοπαλία με τη Λέτσε επανέφερε προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, παρότι δημιουργεί φάσεις με συνέπεια. Απέναντι σε μια Σασουόλο με εμφανή αμυντικά ζητήματα και χωρίς clean sheet εδώ και εβδομάδες, οι «Μπιανκονέρι» έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, ειδικά από τη στιγμή που σκοράρουν σταθερά στα τελευταία παιχνίδια τους.

