Ευρωλιγκάτοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders

Αυτή η Τρίτη παίζει πολύ δυνατά και ειδικά στη EuroLeague, αλλά έχει και σημαντικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια στην Ευρώπη, με εκείνα των Κυπέλλων να δεσπόζουν. Στο μπάσκετ όμως ο σούπερ φορμαρισμένος Ολυμπιακός διεκδικεί ακόμα και την κορυφή, ενώ αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός βιώνει τις χειρότερες ημέρες του για φέτος. Ντουμπάι και Ρεάλ είναι οι αποψινοί αντίπαλοί τους, ενώ το Άρσεναλ-Τσέλσι για το Λιγκ Καπ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για όλα τα παιχνίδια της βραδιάς, ενώ οι μάχες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού προσφέρονται με 0% γκανιότα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Νίκη Ολυμπιακός – Over 20.5 πόντοι Βεζένκοφ – Over 10.5 πόντοι Μιλουτίνοφ

O Ολυμπιακός βιώνει την καλύτερη στιγμή του στη σεζόν και με την ψυχολογία και την αγωνιστική διάθεση στα ύψη πάει να πάρει ακόμα ένα διπλό. Αυτή η αναμέτρηση στο Ντουμπάι φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με ξεκάθαρα διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ. Οι γηπεδούχοι παίζουν σχεδόν με το ένστικτο και μία επιθετική… ανεμελιά, αλλά πληρώνουν συχνά τις αμυντικές τους αδυναμίες. Αντίθετα, το «Μπαρτζώκας ball» αυτή την περίοδο δείχνει πιο λειτουργικό και ώριμο από ποτέ.

Η Ντουμπάι προέρχεται από οριακή ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (95–92), σε ένα ματς όπου πλήρωσε ξανά τα κενά στη δική της ρακέτα. Παρότι διαθέτει την 6η καλύτερη επίθεση της EuroLeague, βρίσκεται ταυτόχρονα στις χειρότερες άμυνες της διοργάνωσης, γεγονός που εξηγεί τη μεγάλη διακύμανση στις εμφανίσεις της. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο καλύτερο μομέντουμ, με εννέα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έχει απογειωθεί στη 2η θέση της βαθμολογίας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 4.20: Νίκη Παναθηναϊκός 1η περίοδος & Under 42.5 πόντοι

Το ΟΑΚΑ φιλοξενεί ένα από τα πιο φορτισμένα παιχνίδια της φετινής EuroLeague. Όχι μόνο λόγω ονόματος και στόχων, αλλά κυρίως λόγω της κατάστασης στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε οριακό σημείο, μετά την ήττα από τον Άρη και το γενικευμένο ξέσπασμα που ακολούθησε, με εσωστρέφεια, ένταση και αμφισβήτηση σε όλα τα επίπεδα. Απέναντί τους, μια Ρεάλ Μαδρίτης με ίδιες φιλοδοξίες και την εμπειρία να διαχειρίζεται τέτοια βράδια. Και που όταν μυρίζεται… αίμα, δεν λυπάται.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις προσδοκίες του καλοκαιριού. Τα τελευταία αποτελέσματα στην EuroLeague τον κράτησαν εντός οκτάδας, αλλά η εικόνα παραμένει εύθραυστη, ειδικά χωρίς τον Κέντρικ Ναν στο παρκέ (θα απουσιάσει εκ νέου). Η Ρεάλ προέρχεται από απρόσμενη ήττα στο Παρίσι που έσπασε το σερί έξι νικών, όμως παραμένει σταθερά μέσα στον στόχο της τετράδας. Το πρόβλημα απέναντι στην Παρί ήταν η άμυνα στο ριμπάουντ και η αδυναμία ελέγχου του ρυθμού, στοιχεία που μπορούν να εμφανιστούν ξανά σε ένα «καυτό» ΟΑΚΑ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Ισοπαλία & Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Η Άρσεναλ υποδέχεται την Τσέλσι στο «Emirates» για τη ρεβάνς του ημιτελικού του EFL Cup, έχοντας πολύτιμο προβάδισμα μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα στο «Stamford Bridge». Το σκορ αφήνει τα πάντα ανοιχτά, με τους «Μπλε» να χρειάζονται αντίδραση και τους «Κανονιέρηδες» να καλούνται να διαχειριστούν μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο και στην επιθετική τους ταυτότητα. Η Άρσεναλ διανύει μια εξαιρετική σεζόν συνολικά, παραμένοντας μέσα σε όλα τα μέτωπα. Η Τσέλσι πάει στη ρεβάνς με ξεκάθαρα ανεβασμένη ψυχολογία. Από τη στιγμή που ανέλαβε ο Λίαμ Ροσενιόρ, οι «Μπλε» παρουσιάζουν αγωνιστική συνοχή, ένταση και χαρακτήρα, με έξι νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια τους.

