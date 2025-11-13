Ευκαιρία να κάνει το 2/2 με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (14/11)

Στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός τη διαβολοβδομάδα της Euroleague (21:30) για να συνεχίσει το σερί νικών του.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να νικήσει τον αντίπαλο, αλλά και το μεγάλο σοκ από την αδιανόητη ατυχία του Κίναν Έβανς, ο οποίος δεν πρόλαβε καλά-καλά να πατήσει ξανά παρκέ στην Euroleague έπειτα από απουσία 1.5 χρόνου και για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά με μόλις 2:01’’ στο ματς τραυματίστηκε και υπέστη ρήξη αχιλλείου, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν!

Η απώλεια του Αμερικανού γκαρντ που τόσο περίμεναν οι Πειραιώτες είναι εξόχως σημαντική, με τον Ολυμπιακό κατά δήλωση και του προπονητή του να μην μπορεί να χαρεί για την επιβλητική νίκη επί της φορμαρισμένης Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ (95-78) που ανέβασε το ρεκόρ στο 7-3, διατηρώντας την απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Ο Ντόρσεϊ έκανε τρομερή εμφάνιση με 30 πόντους και 11/18 σουτ οδηγώντας την ομάδα του, η οποία πλέον δοκιμάζεται στο «Mediolanum Forum» με την Αρμάνι για να συνεχίσει το σερί τριών νικών που έχει πλέον.

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 1(+4.5):1.89 2(-4.5):1.91

Η ιταλική ομάδα από την πλευρά της παρά τις σημαντικές απουσίες στο παρκέ, αλλά και την απουσία του άρρωστου Έτορε Μεσίνα υπέταξε τη Βιλερμπάν (80-72) με 23 πόντους του Μπρουκς και 15 του Μπολμάρο και συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες ανέβηκε στο 5-5.

Οι Μιλανέζοι δείχνουν και φέτος την γνωστή τους αστάθεια, καθώς είναι ικανοί για το καλύτερο, αλλά και το χειρότερο, με τον Ολυμπιακό να μετρά τρεις σερί νίκες εναντίον τους, με 2/2 την περσινή σεζόν (89-68, 83-84) και 20-9 συνολικά, με 7 εξ αυτών να είναι επί ιταλικού εδάφους.

