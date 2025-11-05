ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Europa & Conference League: «Ενισχυμένες» οι ελληνικές ομάδες στο Pamestoixima.gr

Bet Lock Pame stoixima

Οι ελληνικές ομάδες δίνουν τις μάχες τους στα ευρωπαϊκά γήπεδα και στο Pamestoixima.gr βρίσκεις ενισχυμένες αποδόσεις* που απογειώνουν τη δράση.

To Europa και το Conference League «γεμίζουν» με ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σουηδία απέναντι στη Μάλμε, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σάμροκ Ρόβερς στο “OPAP Arena”, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στη Θεσσαλονίκη τη Γιουνγκ Μπόις, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και… ενισχυμένες αποδόσεις*!

Ενισχυμένη απόδοση* για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ & ΠΑΟΚ | Pamestoixima.gr

Σούπερ ενισχυμένη απόδοση* για τους Έλληνες εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά γήπεδα, μόνο στο Pamestoixima.gr. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να κερδίσουν στις 06/11 σε απόδοση 5.50* (από 4.85), μια μοναδική επιλογή που απογειώνει την ελληνική δράση!

Ενισχυμένες αποδόσεις* στο Europa League

ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις:
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιστρέφει στην Τούμπα με αέρα φαβορί και δυνατές επιλογές σε ενισχυμένες αποδόσεις*:

  • Να σκοράρει ο Γιώργος Γιακουμάκης 2.34* (από 2.05)
  • Over 0.5 γκολ ΠΑΟΚ & Over 6.5 κόρνερ ΠΑΟΚ 3.05* (από 2.55)
  • ΠΑΟΚ να κερδίσει & Over 11.5 κόρνερ 5.00* (από 4.50)

Μάλμε-Παναθηναϊκός:
Οι «πράσινοι» ψάχνουν τη νίκη που θα τους κρατήσει γερά στη μάχη της πρόκρισης, με επιλογές που ξεχωρίζουν:

  • Να σκοράρει ο Τετε 3.70* (από 3.25)
  • Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 9.5 κόρνερ 4.85* (από 4.25)
  • Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 10.5 κόρνερ 4.55* (από 3.80)

Ενισχυμένες αποδόσεις* στο Conference League

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σάμροκ Ρόβερς, έχοντας τον τίτλο του φαβορί και πολλές ελκυστικές επιλογές:

  • Να σκοράρει ο Λούκα Γιόβιτς 2.00* (από 1.80)
  • Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 7.5 κόρνερ 3.60* (από 3.00)
  • Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1 4.65* (από 4.25)

Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις*, ειδικά στοιχήματα και επιλογές για όλες τις ελληνικές ομάδες σε περιμένουν στο Pamestoixima.gr.

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

